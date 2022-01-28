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A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi

A Spor ekranlarında futbol yorumculuğu yapan Ahmet Akcan hakkındaki merak edilenlere A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soru başlıkları ile haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Ahmet Akcan Biyografisi...

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi

Futbol kariyerine yardımcı Antrenör olarak başlayan Ahmet Akcan, şimdilerde A Spor'da yorumculuk yapmaktadır. 1984'ten bu yana içinde bulunduğu futbol dünyası hakkında bilgi ve birikimlerini izleyenlere aktarmaktadır. Peki, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Ahmet Akcan Biyografisi...

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi

17 Şubat 1958 tarihinde dünyaya gelen Ahmet Akcan aslen Bursa'lıdır. Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp, Sigi Held, Greame Souness, Mustafa Denizli gibi teknik direktörlerin yardımcılığını yapmıştır.

Rainer Hollmann ile Galatasaray'ı ve Hans Peter Briegel ile Beşiktaş'ı birlikte çalıştırmıştır. Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 5 lig şampiyonluğu görmüş, 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Neuchatel Xamax ve Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katıldığı sezon tarihi Manchester United zaferlerinde de kulübede görev yapmıştır.

Ardından birçok 1. Lig ve Süper Lig takımlarında teknik direktörlük görevini yerine getirmiştir. Son olarak 2009-2010 sezonunda Orduspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi​​​​​​​

Teknik direktörlük kariyeri

Yıllar            Takım          
1984-1994    Galatasaray (Yrd. Antrenör)
1994-1995    Antalyaspor
1995-1996    Galatasaray (Yrd. Antrenör)
1997              Konyaspor
1998              Kardemir Karabükspor
1998-1999    Bursaspor
2001-2002    Trabzonspor (Yrd. Antrenör)
2004-2005    Mardinspor
2006             Mardinspor
2006-2007    Eskişehirspor
2007-2008    Galatasaray (Yrd. Antrenör)
2010             Orduspor
2015-2016    Galatasaray (altyapı sorumlusu)
2017-            Amed

Ahmet Akcan'ın 2019 yılında son olarak görev aldığı yer ise Sarıyerspor olmuştur.

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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