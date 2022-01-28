A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi
A Spor ekranlarında futbol yorumculuğu yapan Ahmet Akcan hakkındaki merak edilenlere A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soru başlıkları ile haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Ahmet Akcan Biyografisi...
Futbol kariyerine yardımcı Antrenör olarak başlayan Ahmet Akcan, şimdilerde A Spor'da yorumculuk yapmaktadır. 1984'ten bu yana içinde bulunduğu futbol dünyası hakkında bilgi ve birikimlerini izleyenlere aktarmaktadır. Peki, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Ahmet Akcan Biyografisi...
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi
17 Şubat 1958 tarihinde dünyaya gelen Ahmet Akcan aslen Bursa'lıdır. Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp, Sigi Held, Greame Souness, Mustafa Denizli gibi teknik direktörlerin yardımcılığını yapmıştır.
Rainer Hollmann ile Galatasaray'ı ve Hans Peter Briegel ile Beşiktaş'ı birlikte çalıştırmıştır. Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 5 lig şampiyonluğu görmüş, 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Neuchatel Xamax ve Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katıldığı sezon tarihi Manchester United zaferlerinde de kulübede görev yapmıştır.
Ardından birçok 1. Lig ve Süper Lig takımlarında teknik direktörlük görevini yerine getirmiştir. Son olarak 2009-2010 sezonunda Orduspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir.
Teknik direktörlük kariyeri
Yıllar Takım
1984-1994 Galatasaray (Yrd. Antrenör)
1994-1995 Antalyaspor
1995-1996 Galatasaray (Yrd. Antrenör)
1997 Konyaspor
1998 Kardemir Karabükspor
1998-1999 Bursaspor
2001-2002 Trabzonspor (Yrd. Antrenör)
2004-2005 Mardinspor
2006 Mardinspor
2006-2007 Eskişehirspor
2007-2008 Galatasaray (Yrd. Antrenör)
2010 Orduspor
2015-2016 Galatasaray (altyapı sorumlusu)
2017- Amed
Ahmet Akcan'ın 2019 yılında son olarak görev aldığı yer ise Sarıyerspor olmuştur.