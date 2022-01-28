Futbol kariyerine yardımcı Antrenör olarak başlayan Ahmet Akcan, şimdilerde A Spor'da yorumculuk yapmaktadır. 1984'ten bu yana içinde bulunduğu futbol dünyası hakkında bilgi ve birikimlerini izleyenlere aktarmaktadır. Peki, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Ahmet Akcan Biyografisi...

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Akcan Biyografisi

17 Şubat 1958 tarihinde dünyaya gelen Ahmet Akcan aslen Bursa'lıdır. Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp, Sigi Held, Greame Souness, Mustafa Denizli gibi teknik direktörlerin yardımcılığını yapmıştır.

Rainer Hollmann ile Galatasaray'ı ve Hans Peter Briegel ile Beşiktaş'ı birlikte çalıştırmıştır. Galatasaray'da görev yaptığı dönemde 5 lig şampiyonluğu görmüş, 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Neuchatel Xamax ve Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katıldığı sezon tarihi Manchester United zaferlerinde de kulübede görev yapmıştır.

Ardından birçok 1. Lig ve Süper Lig takımlarında teknik direktörlük görevini yerine getirmiştir. Son olarak 2009-2010 sezonunda Orduspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

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Teknik direktörlük kariyeri

Yıllar Takım

1984-1994 Galatasaray (Yrd. Antrenör)

1994-1995 Antalyaspor

1995-1996 Galatasaray (Yrd. Antrenör)

1997 Konyaspor

1998 Kardemir Karabükspor

1998-1999 Bursaspor

2001-2002 Trabzonspor (Yrd. Antrenör)

2004-2005 Mardinspor

2006 Mardinspor

2006-2007 Eskişehirspor

2007-2008 Galatasaray (Yrd. Antrenör)

2010 Orduspor

2015-2016 Galatasaray (altyapı sorumlusu)

2017- Amed

Ahmet Akcan'ın 2019 yılında son olarak görev aldığı yer ise Sarıyerspor olmuştur.