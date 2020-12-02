Spor yazarı ve televizyon yorumcusu Emre Bol, Çiğdem Ceylan ile birlikte A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında yer alıyor. Bu programda Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne hakkında skandal sözlere imza atan Emre Bol, hem sarı-kırmızılı taraftarın, hem de tüm spor kamuoyunun tepkisini çekti.

Sunucu Çiğdem Ceylan'ın Diagne'nin fizik gücüne dikkat çeken yorumlarını ileri bir seviyeye taşıyan Emre Bol, sınırları aştı. Ceylan, "Sakatlanmıyor da buna sopayla vur kafasına bir şey olmaz buna. Maşallahı var. Hakikaten bir şey olmaz yolda görsen korkarsın adamı.” ifadelerini kullanırken, Emre Bol, adeta skandal sözler kullandı.

Emre Bol'un yorumları ise şöyle:

"Bunlar cahil çocuklar. Senegal’de bu kim bilir okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu geldi burada topçu oldu. Adam cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım."

"IRKÇI SÖYLEMDE BULUNAN ŞAHIS HAKKINDA"

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından, "Irkçı söylemde bulunan şahıs hakkında" isimli bir yazı paylaştı. Emre Bol'un sözlerini eleştiren sarı-kırmızı ekip, hukuki işlemleri başlatacaklarını belirtti.