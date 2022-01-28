Spor yorumculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Zeybek hakkında merak edilenlere, A Spor yorumcusu Ozan Zeybek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımlı? İnstagram hesabı ne? başlıkları altından haberimizin içeiğinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ozan Zeybek Biyografisi...

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımlı? İnstagram hesabı ne? Ozan Zeybek Biyografisi

Ozan Zeybek, Fotomaç Gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Aynı zamanda A Spor ekranlarında spor yorumculuğu yapan Ozan Zeybek sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmaktadır. Ozan Zeybek köşe yazılarından anlaşılacağı üzere Galatasaray taraftarıdır. Ozan Zeybek'in aslen nereli olduğu bilinmemektedir.

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Twitter hesabına "@zeybekozan" kullanıcı adı ile, İnstagram hesabına ise "@oozanzeybek" kullanıcı adı ile ulaşabilirsiniz.