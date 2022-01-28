A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Takımlı? Serdar Sarıdağ Biyografisi
A Spor ekranlarında futbol yorumculuğuyla sporseverlerin dikkatini çeken Serdar Sarıdağ hakkında Serdar Sarıdağ kimdir? Serdar Sarıdağ kaç yaşında, nereli? Serdar Sarıdağ hangi takımlı? soruları sorulmaya başlandı. İşte, Serdar Sarıdağ Biyografisi...
Futbol yorumculuğuyla sporseverlerin dikkatini çeken Serdar Sarıdağ hakkında Serdar Sarıdağ kimdir? Serdar Sarıdağ kaç yaşında, nereli? Serdar Sarıdağ hangi takımlı? soruları sorulmaya başlandı. İşte, Serdar Sarıdağ Biyografisi...
A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Takımlı? Serdar Sarıdağ Biyografisi
6 Şubat 1977 tarihinde Muş – Varto'da dünyaya gelen Serdar Sarıdağ, Milliyet Gazetesinde spor yazarı olarak yer görev yaptı.
Serdar Sarıdağ, aynı zamanda A Spor kanalında spor yorumcusu olarak çalışmaktadır. Başarılı yorumcunun Islak İmza isimli bir kitabı vardır..
Serdar Sarıdağ, Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş muhabiri olarak görev yapan Serdar Sarıdağ, 173 m boyunda ve 81 kilo ağırlığındadır.