A.Ü.’de Haziran ve Temmuz Ayları Bilimsel Teşvik Töreni düzenlendi

Hazırladıkları bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilim camiasında üniversitenin ismini duyuran akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerine bir yenisini daha ekledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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A.Ü.’de Haziran ve Temmuz Ayları Bilimsel Teşvik Töreni düzenlendi

Hazırladıkları bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilim camiasında üniversitenin ismini duyuran akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri araştırma faaliyetleri için Haziran ve Temmuz aylarında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi. Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen törende yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan akademisyenlere ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından dolayı akademisyenleri tebrik etti. Atatürk Üniversitesinde elde edilen başarıların daima takdir ve teşvik edildiğini belirten Rektör Çomaklı, sergiledikleri üstün performans ile üreten ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her zaman desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

"Yapılan Çalışmalar Bizleri Gururlandırıyor"

Üniversite yönetimi olarak her türlü çabanın karşılığını vermeye çalıştıklarını aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Düzenlediğimiz ödül törenleri ile değerli bilim insanlarımızı hem teşvik ediyor hem de mutluluklarını paylaşıyoruz. Mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda üstün bir gayretle hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Yaz tatili dolayısıyla Haziran ve Temmuz ayı ödüllerini birlikte verdiğimiz Bilimsel Teşvik Töreninde bizleri gururlandıran akademisyenlerimizle bir araya gelmekten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha dile getirerek, çalışma arkadaşlarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

A.Ü.’de Haziran ve Temmuz Ayları Bilimsel Teşvik Töreni düzenlendi

A.Ü.’de Haziran ve Temmuz Ayları Bilimsel Teşvik Töreni düzenlendi

A.Ü.’de Haziran ve Temmuz Ayları Bilimsel Teşvik Töreni düzenlendi

A.Ü.’de Haziran ve Temmuz Ayları Bilimsel Teşvik Töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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