A101 10-16 Ekim aktüel kataloğu| Haftanın yıldızlarında süper indirimleri kaçırmayın!

A101 10-16 Ekim aktüel kataloğunda bulunan haftanın yıldızları bu hafta da büyük indirimleri vatandaşlara sunmaya hazırlanıyor. Çeşitli ürünlerdeki uygun fiyatlarıyla dikkatleri çeken A101 10-16 Ekim aktüel kataloğunu biz de haberimizde derledik.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 10-16 EKİM 2020

Ahir Tulum Peyniri Çeşitleri 17,95 TL

Zeo Siyah Zeytin 2000 gr 20,95 TL

Piliç Büfe Sucuk 6,25 TL

Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 gr 11,45 TL

Öncü Domates Salçası 1650 gr 19,90 TL

Nimet Dondurulmuş Dilimli Patates 1000 gr 4,95 TL

Nimet / Torku Pratiko Dondurulmuş Elma Dilim Patates 1000 gr 4,95 TL

Inflame 15W Led Ampul 9,95 TL

Dove Şampuan Çeşitleri 600 ml 16,90 TL

Alo Toz Deterjan 4 Kg 22,95 TL

Pınar / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 22,95 TL

Torku Yoğurt 5 Kg 22,95 TL

Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr 39,95 TL

Altınkılıç Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Peyniri 500 gr 19,95 TL

Ünal Tam Yağlı olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 gr 24,95 TL

Torku Krempare Sürülebilir Taze Peynir 450 gr 10,75 TL

Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 16,95 TL

Pınar Ayran 1,5 Kg 4,75 TL

Baştacı Çemeni Sırılmış Dana Pastırma 120 gr 12,95 TL

Oreo Kakaolu / Kremalı Bisküvi 12x38 gr 12,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Torku Dana Kangal Sucuk 225 gr 9,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.