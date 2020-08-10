A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğu|Mutfak ürünlerinde dev indirim

Markez zinciri 1101 yine dopdolu bir aktüel katalog ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. 13 Ağustos 2020 tarihli A101 aktüel indirimlerinde bir çok ürün müşterilerini bekliyor. Çamaşır makinesinden, bavula mutfak eşyalarından kişisel bakıma bir çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuldu. İşte, 13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 13 AĞUSTOS 2020

HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart TV 1.899 TL

Samsung 40N5000 40" Full HD TV 2.399 TL

Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL

Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL

Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL

Piranha 7828 Bluetooth Hoparlör 49,95 TL

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL

GoSmart 10.000 mAh Powerbank 44,95 TL

SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL

SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.499 TL

SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.199 TL

Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 75 TL

Sinbo STM 5812 Elektrikli Çay Seti 109 TL

Felix FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 79,95 TL

Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL

Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TL

Aprilla AFM 2800 Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL

Flavel FLV100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TL

Kurulama Bezi 3'lü 6,95 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL

Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL

Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL

Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL

4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL

Alışveriş Çantası 8,95 TL

Çok Amaçlı Çanta 12,95 TL

Dolap İçi Düzenleyici Raf 7,50 TL

Çok Amaçlı Katlı Düzenleyici 37,50 TL

Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL

Metaltex Yağ Sıçratmaz 8,50 TL

Cem Nero Kızartma Tenceresi 34,95 TL

Marble Tava Seti 3'lü 49,95 TL

Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 39,95 TL

Sinbo STO-6671 Termos 1,6 Litre 27,95 TL

Buzdolabı Sürahisi 14,95 TL

Plastik Ürünler 5,95 TL

Erzak Kabı 3'lü 12,95 TL

Vakumlu Yemek Kabı 2'li 24,95 TL

Keramika Çift Renk Çerezlik 3,95 TL

Manuel Doğrayıcı 19,95 TL

Desenli Matara 750cc 7,50 TL

Tuzluk 25cc 1,95 TL

Süzgeç ve Kase Çeşitleri 2,50 TL

Desenli Pipetli Bardak 660ml 4,95 TL

Silikon Mutfak Gereçleri 4,95 TL

Luminarc Arty Renkli Tabaklar 5,95 TL

Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL

Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL

Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL

Triathlon Metal Şınav Barı 25,95 TL

Triathlon Dambıl 10 Kg 79,95 TL

Pilates Matı 29,95 TL

Triathlon Egzersiz Tekerleği 22,95 TL

Triathlon Atlama İpi 9,50 TL

Triathlon AB Roller Mekik Aleti 114,95 TL

Triathlon Ayarlanabilir Boks Standı Seti 199,95 TL

Triathlon El Yayı 16,95 TL

Yoga Roller 37,95 TL

Triathlon Direç Latiği 18,95 TL

Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL

Uzayan Bahçe Hortumu 29,95 TL

Castle Buzluk Termos 25 Litre 74,95 TL

Oyuncak Batman / LOL Lisanslı Balon Çeşitleri 4,95 TL

Oyuncak Tavalı Pizza 19,95 TL

Oyuncak Olta Seti 7,95 TL

Oyuncak Uzaktan Kumandalı Işıklı Araba 19,95 TL

World Romance Klasikleri 4,95 TL

Hikaye Kitapları 2,95 TL

Kişisel Gelişim Kitapları 4,95 TL

Golden Rose Nuse Look Allık 19,95 TL

Golden Rose Likit Mat Ruj 19,95 TL

Golden Rose Nuse Look Dudak Parlatıcısı 13,95 TL

Golden Rose Nuse Look Aydınlatıcı Kalem 9,95 TL

Golden Rose Kaş Maskarası 13,95 TL

Golden Rose 3D Fantastic Lash Maskara 17,95 TL

Emotion Deodorant 2x150ml 16,95 TL

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.