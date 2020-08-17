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A101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmaz

A101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu belli oldu. Her hafta çeşitli bir çok üründe dev indirimlerin yapıldığı a101 mağazalarında bu haftanın aktüel ürünler listesi yayımlandı. Bu fırsatlar kaçmaz...

A101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmaz

15-21 Ağustos Cumartesi'den Cuma'ya kadar sürecek olan a-101 aktüel kataloğunda büyük indirimler ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın yıldızlarında Vanish leke çıkarıcı 750 ml 13,40 yerine sadece 9 ,95. 18'li Kotex ultra hijyenik ped ise 19,90 yerine 9,90. İşte detaylar...

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.  
A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir. 

A101 AKTÜEL 15 - 21 AĞUSTOS 2020

A101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmazA101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmazA101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmazA101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmazA101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmazA101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmazA101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmazA101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmazA101 15 - 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğu | Bu fırsatlar kaçmaz

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir.

Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi
Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi
Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi
olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.



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