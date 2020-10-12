A101 15 ekim 2020 kataloğu | Hi-Level Ultra HD Smart LED TV 2.399 TL'YE A101'de!

Bu hafta dolu dolu indirimlerin olduğu A101 15 ekim 2020 kataloğu yayımlandı. Aldın Aldın kampanyası ile her çeşit ürünü vatandaşa sunan A101'in 15 ekim 2020 kataloğunu biz de sizler için araştırıp detaylarıyla haberimizde derledik.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 15 EKİM 2020'DEN İTİBAREN

HI-LEVEL 50UHL670 50" Ultra HD Smart Led Tv 2.399 TL

Lenovo Tab M7 Tablet 499 TL

Samsung Galaxy A30s Cep Telefonu 2.799 TL

Philips Type-C Şarj Kablosu 12,95 TL

Piranha Kablosuz Klavye Mouse Set 69,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL

Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 99,95 TL

GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL

Arzum AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın 349 TL

Kiwi KFS 2903 Buharlı Pişirici 119 TL

Kiwi KC 8208 Doğrayıcı 89,95 TL

Kiwi KSW 3010 Elde Dikiş Makinesi 49,95 TL

Arzum AR 1062 Mixtech Multiblender Seti 259 TL

Fantom Carbon DC Dikey Süpürge 259 TL

Aprilla ABS 1026 Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL

Apirlla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 69,95 TL

Aprilla AEP 7803 Otomatik Cımbız 39,95 TL

Bebek Oyun Halısı 54,95 TL

Fisher-Price Anne-Bebek Bakım Çantası 59,95 TL

MGS Mama Sandalyesi 54,95 TL

Kaydırak 79,95 TL

Oyuncak Araba Lazımlık 29,95 TL

Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Kaya Davul 49,95 TL

Oyuncak Yürüyüş Arkadaşım 9,95 TL

1000 Parça Puzzle Çeşitleri 19,95 TL

Luminarc Servis Tabağı 27 cm 5,95 TL

Luminarc Yemek Tabağı 21 cm 5,95 TL

Luminarc Tatlı Tabağı 19 cm 5,95 TL

Luminarc Kase 12 cm 5,95 TL

Ayaklı Kapaklı Cam Fanus 24,95 TL

Borcam Oval Kapaklı Tencere 2850 cc 35 TL

Cam Tabak 21 cm 2,50 TL

Yuvarlak Saklama Kabı Seti 3'lü 9,95 TL

Sempatik Yumurtalık 4,95 TL

Cips / Mısır Kovası 3,50 TL

My Bottle Kılıflı Matara 14,95 TL

Rooc Çelik Bıçak 3,50 TL

Plastik Ürünler 3,95 TL

6 Çekmeceli Saklama Dolabı 124,95 TL

Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı 124,95 TL

Metaltex Ev/Banyo Aksesuarları 9,95 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 14,95 TL

Mini Masaj Aleti 9,95 TL

Nilson 3'lü 1,5 Metre Topraklı Priz + 3'lü Golyat 22,95 TL

Çift Taraflı Masa Üstü Ayna 19,95 TL

Ahşap Görünümlü Plastik Askı 3'lü 4,95 TL

Sepet Çeşitleri 3,50 TL

Çok Amaçlı Katlı Düzenletici 37,50 TL

Su Kovası 9,95 TL

Şeffa Kulplu Maşrapa 2,50 TL

Giderli Şeffaf Bebek Küveti 24,95 TL

Bebek Askısı 6'lı 4,50 TL

LED'li Gece Lambası 9,95 TL

Lisanslı Oyuncak Kutusu 23,95 TL

Çocuk Taburesi 7,95 TL

Çocuk Klozet Adaptörü 9,95 TL

Çocuk Basamağı 13,95 TL

Çocuk Sandalyesi 19,95 TL

3 Gözlü Organizer 8,95 TL

Çok Amaçlı Çocuk Sehpası 14,90 TL

Ahşap Çerçeve 8,50 TL

Cam Mama Kavanozu 200 cc 2,95 TL

Bebsi Cam Biberon Seti 2'li 13,95 TL

Lisanslı Cam Kupa 250 cc 4,50 TL

LAV Lisanslı Kapaklı Şişe 1200 cc 12,95 TL

Bebek Nevresim Seti 27,95 TL

Bebek Yorganı 95x145 cm 29,95 TL

Bebek Anne Yanı Yatağı 44,95 TL

Bebek Çok Amaçlı Flanel Örtü 90x90 cm 12,95 TL

Bebek Wellsoft Nohut Battaniye 19,95 TL

Bebek Triko Battaniye 80x100 cm 19,95 TL

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye'nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.