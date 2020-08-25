A101 22-28 Ağustos 2020 indirim kataloğu yayımlandı|Hangi ürünlerde indirim var?

Her hafta farklı ürünlerdeki indirimlerle ziyaretçilerinin akınına uğrayan marketler zinciri a101, 22-28 Ağustos 2020 indirim kataloğunu yayımlandı. 9000 mağazaya sahip olan a101'de 101 TL ve üzeri siparişinize ücretsiz kargo hizmeti de veriyor. Peki 22-28 Ağustos'ta hangi ürünlerde indirim var?

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 22-28 AĞUSTOS 2020

Fairy bulaşık deterjanı 7,45 TL

Fairy Platinum bulaşık makinesi tableti 33’lü 33,95 TL

Peros toz deterjan 7 kilogram 29,70 TL

Çokokrem çikolata dolgulu bisküvi 10×30 gr. 4,75 TL

Pınar Eker içim yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 22,95 TL

Torku yoğurt 5 kilogram 22,95 TL

Yöremce yaprak kırmızı mercimek iki buçuk kilogram 19,95 TL

Keyfe Türk kahvesi 100 gram 3,50 TL

Ahir tam yağlı taze tost peyniri 10,95 TL

Nimet dondurulmuş lahmacun 4 x 110 gram 10,95 TL

Eti Browni instense çikolata kaplamalı kek 10’lu 4,75 TL

Eti Burçak Buğdaylı bisküvi 4,25 TL

Ülker probis kremalı bisküvi 5,40 TL

Eti Popkek çikolatalı muzlu kek 1 TL

Okey rötar prezervatif 10’lu 18,95 TL

Palette göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri 9,95 TL

Papia desenli peçete çeşitleri 20’li 3,25 TL

Çiziviç kraker peynirli sandviç 3,95 TL

Eti hoşbeş gofret çeşitleri 3,95 TL

Çerezya kokteyl 12,70 TL

Okey prezervatif 12’li 20,45 TL

Ülker Coco Pops Çikolatalı mısır gevreği 9,95 TL

Dardanel Ton Balığı 3 x 75 gram 19,90 TL

Çerezya soslu badem kaju 7,95 TL

Nimet kavala kurabiyesi 5,45 TL

Pantene saç bakım kremi çeşitleri 10,25 TL