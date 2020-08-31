A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...Çanakkale'de baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar ettiSihirli Annem yeniden başlayacak mı? Ne zaman başlıyor?Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?31 Ağustos spor manşetleri | 31 Ağustos spor gazetesi sayfaları31 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandıGalatasaray'da Emre Akbaba şoku! 2 ay yok...31 Ağustos gram,çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?Ankara'da orman yangını kontrol altına alınamıyor!Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

A101 29 Ağustos 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın yıldızlarında bu hafta 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Colgate diş macunu 24,95 yerine sadece 9,95 TL. İşte detaylar.

A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

Her hafta farklı indirimli ürünlerle satışa sunulan a101 kataloğunun bu haftaki aktüel ürünleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine birbirinden uygun fiyatlı ürünler her hafta müşterilerini bekliyor. 

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.  
A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir. 

A101 AKTÜEL 29 AĞUSTOS 4 EYLÜL 2020

A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...A101 29 Ağustos - 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu| Mutfak ürünlerinde...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT