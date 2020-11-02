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A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler!

A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 'Aldın Aldın' sloganıyla çıkan A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler ziyaretçilerini bekliyor. İşte detaylar...

A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler!

A101 aktüel ile yeni kampanyasıyla bu hafta da alışveriş gündemine damga vuracak. A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu detaylarını duyuran ünlü market zinciri yine çok konuşulacak. Toplam 8 sayfadan oluşan yeni kampanya kataloğunda yüzlerce ürün ziyaretçileri bekliyor. Haberimizde 5 Kasım'da başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.

5 KASIM  2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler! A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler! A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler! A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler! A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler! A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler! A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler! A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler! A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu | Beyaz eşya ve teknolojik aletlerde dev indirimler!

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi
Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi
Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi
olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.

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