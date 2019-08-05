A101 8 Ağustos 2019 | A101 aktüel

A101 8 Ağustos 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 8 Ağustos 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler ve A101 8 Ağustos 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...

A101 8 Ağustos 2019

A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler, HI-LEVEL marka 43 ekran televizyon, ALTUS marka 3 çekmeceli derin dondurucu ve HONOR marka cep telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu ürünlerle beraber pek çok elektrikli ev aletindeki, ev gerecindeki ve gıda ürünlerindeki indirimleri de bu haftaki A101 aktüel ürünler kataloğunda bulabilirsiniz. İşte A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...

- Android işletim sistemi, yüz tanıma özelliği, 32GB dahili hafızası, 13 MP + 2 MP çift arka kamerası ve farklı renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite Cep Telefonu 1199 TL

- Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV 1499 TL

- Kurban Bayramına özel olarak satışa sunulan ve etlerinizi uzun süre tazeliği koruyacak şekilde saklamanıza yardımcı olacak 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL

A101 8 Ağustos 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 8 Ağustos 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler ve A101 8 Ağustos 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...

8 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

- Yüksek kalite paslanmaz çelik bıçaklı, tersine çalışma fonksiyonlu, 1500 W motor gücüne sahip 2 yıl garantili, aşırı yüke karşı koruma sistemli Kiwi Kıyma Makinesi 169 TL

- Yapışmaz döküm ızgaralı ve kokusuz-dumansız ızgarası ile Elektrikli Kapaklı Izgara 169,95 TL

- Sinbo El Blender Seti 109 TL

- Mangal 44,95 TL

- Metal Maşa 2,95 TL

- Mangal Yelpazesi 1,50 TL

- Mangal Teli 9,95 TL

- Metal Maşa 2,95 TL

- BPA içermeyen su haznesi ile Homend Royaltea Çay Makinesi 149 TL

- Aprilla Erkek Bakım Seti 69,95 TL

- Sinbo Elektrikli Semaver 159 TL

- Papilla Krep Tavası 19,95 TL

A101 Kıyma Makinesi

- 7’’ kapasitif ekran, 1080 P video oynatma özelliği, IOS ve Android MirrorLink ve Uzaktan kumandalı, 2 yıl garantili Piranha Oto Multimedya Sistemi 299,95 TL

- Bluetooth özellikli Piranha Oto Teyp 79,95 TL

- Piranha Oto Tunning Pedal Kiti 3’lü 19,95 TL

- Piranha FullHD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL

- Oto Bel ve Sırt Desteği 9,95 TL

- Makaralı Yan Cam Güneşlik 24,95 TL

- Direksiyon Kılıfı 19,95 TL

- Makaralı yan cam güneşlik 2’li 24,95 TL

- GoSmart mıknatıslı araç içi telefon tutucu 9,95 TL

A101 oto aksesuar kataloğu

- Hascevher 6 Parça Tencere Seti 99,95 TL

- Brillant Çift Mekanizmalı Stor Perde 79,95 TL

- Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 24,95 TL

- Marie Claire Bayan Dantelli Slip 7,95 TL

- 5 Raflı Kapaksız Kitaplık 115 TL

- Elastik Taşıma Sepeti 18,50 TL

- Sabunluk, Tuvalet Kağıtlığı, Saç Kurutma Makinesi Askısı, Kağıt Havluluk her biri 8,50 TL

A101 aktüel

A101 8 Ağustos 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 8 Ağustos 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler ve A101 8 Ağustos 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...

A101 Züccaciye kataloğu

- Golden Rose Meauty Matte Lipstick çeşitleri 9,95 TL

- Classics Likit Göz Kalemi 9,95 TL

- Keops Aynalı Tarak 6,95 TL

- Emily Göz ve Dudak Kalemi çeşitleri 2,95 TL.

- Yuvarlak Kase 3,95 TL

- Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL

- Dikdörtgen Saklama Kabı 6'lı 17,50 TL

- Erzak Kabı 4,95 TL

- Cips ve Mısır Kovası 3,50 TL

- Badya Set 3'lü 6,50 TL

- Mikser Sürahi 11,50 TL

- Termos 19,95 TL

- Shaker Matara 4,50 TL

- LAV Kapaklı Şişe 9,95 TL

- 5 Raflı Kapaksız Kitaplık 115 TL

- Elastik Taşıma Sepeti 18,50 TL

- Metal Maşa 2,95 TL

- Mangal 50'lik 44,95 TL

- Silk&Blue Bay Patik Çorap 3'lü 4,50 TL

- Silk&Blue Bay Bayan Suba Çorap 2,25 TL

- Silk&Blue Bay Bambu Çorap 4,50 TL

- Silk&Blue Simli Bayan Patik Çorap 2,95 TL

- Silk&Blue Kız/Erkek Çocuk Patik Çorap 3'lü 4,50 TL

- Penti Bayan Külotlu Çorap 3,95 TL

- Penti Bayan Diz Altı Pantolon Çorabı 2'li 2,95 TL

- Penti Bayan Soket Çorap 2'li 2,50 TL

- Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL

- Marie Claire Bayan Dantelli Slip 2'li 7,95 TL

- Abalı 5lt Ayçiçek Yağı 35,95 TL

- Peynes Yarım Yağlı Süzme Peynir 27,95 TL

- Ekici İzmir Tulum Peyniri 16,95 TL

- Gaile Salatalık Turşusu 19,95 TL

- Torku Pilavlık Bulgur 10,95 TL

- Öncü Domates Salçası 8,45 TL

- Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL

- Marie Claire Bayan Dantelli Slip 2'li 7,95 TL

- Peynes Yarım Yağlı Süzme Peynir 2 Kg 27,95 TL

- Orkide Tereyağı Keyfi Bitkisel Margarin 950g 11,95 TL

- Abalı Ayçiçek Yağı 5 Litre 35,95 TL

- Danet Piliç Dilimli Sucuk 750g 12,95 TL

- Beşler Piliç Kokteyl Sosis 700g 10,95 TL

- Ekici İzmir Tulum Peyniri 250g 16,95 TL

- Lezita Dondurulmuş Piliç Kroket 1000g 10,95 TL

- Öncü Domates Salçası 830g 8,45 TL

- İçim Fit Laktozsuz Yüksek Proteinli Çikolatalı Süt 250ml 2,90 TL

- Salti Salamura Tuzu 2250g 2,95 TL

- Torku Çatalhöyük Pilavlık Bulgur 2500g 10,95 TL

- Galle Salatalık Turşusu 5000g 19,95 TL

- Galle Karışık Turşu 5000g 19,95 TL

- Cif Power&Shine Sprey 750ml + Yedek 750 ml 19,95 TL

- Clear Bambu Özlü Şampuan 180ml + Rexona Deodorant 150ml 17,90 TL

- Emily Göz/Dudak Kremi 2,95 TL

- Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 16,95 TL

- Golden Rose Beauty Matte Lipstick Çeşitleri 9,95 TL

- Glassics Likit Göz Kalemi 9,95 TL

- Keops Aynalı Tarak 6,95 TL

- Hayat Su 8 Litre 5,75 TL

- Hayat Su 10 Litre 7,20 TL

- First Sakız Çeşitleri 13,5g 0,95 TL

- Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 3,45 TL

- Coca-Cola Lime Şekersiz Gazlı İçecek 1,5 Litre 3,95 TL

- Sprite Gazlı İçecek 1,5 Litre 3,95 TL

- Fanta Limonata Tadında Gazlı İçecek 1 Litre 3,95 TL

- Milkten Krem Peynir 500g 7,25 TL

- Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri 1 Kg 22,75 TL

- Çerezya Kuru Üzüm 100g 2,45 TL

- İkbal / Torku / Beşler Dana Kasap Sucuk 400 g 17,45 TL

- Dr.Oetker Krem Şanti 3x75g 5,95 TL

- Cafex Soğuk Kahve Çeşitleri 2,75 TL

- Eti Kombo Çikolata Kaplamalı Bisküvi 100g 2 TL

- Seyidoğlu Helva Çeşitleri 350g 5,95 TL

- Karpuz 0,80 TL (3-4 Ağustos'ta)

- Şeftali 4,90 TL (3-4 Ağustos'ta)

- Patates 1,90 TL (3-4 Ağustos'ta)

- Mistral Peçete 100'lü 2,25 TL

- Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 7,90 TL

- Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 12,95 TL

- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 4 Kg 17,95 TL

- Persil Konsantre Toz Deterjan Çeşitleri 6,5 Kg 33,95 TL

- Finish Classic Bulaşık Makinesi Tableti 101'li 34,95 TL

- Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440ml 16,95 TL

- Cif Sprey Banyo / Mutfak Temizleyici 1 Litre 9,95 TL

- Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre 19,90 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

- Maraş Usulü Dondurma Çeşitleri 500ml 22,95 TL (2 adet fiyatı)

- Algida Maraş Mini Kornet 6x60ml 28,85 TL (2 adet fiyatı)

- Maraş Mini Stick Dondurma 8x60ml 21,25 TL (2 adet fiyatı)

- Maraş Silifke Yöresinden Çilek Soslu Dondurma 500ml 24,65 TL (2 adet fiyatı)

- Carte d'Or Maraş Usulü Kesme Dondurma 650ml 27,15 TL (2 adet fiyatı)

A101 8 Ağustos 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 8 Ağustos 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler ve A101 8 Ağustos 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...