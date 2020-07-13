A101 aktüel 11 - 17 Temmuz | A101 11 - 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 11 - 17 Temmuz 2020 indirimleri de belli oldu. A101 11 - 17 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 11 - 17 TEMMUZ 2020

Baştacı 250 gr Dana Döner 9,95 TL

Çokça 680 gr Közlenmiş Biber 6,20 TL

Erpiliç Piliç Köfte Çeşitleri 4,45 TL

Dr.Oetker 3×75 gr Krem Şanti 7,75 TL

İçim -Torku 1 lt Laktozsuz Süt 4,45 TL

ABC 5 kg Toz Deterjan Çeşitleri 23,95 TL

Pril 4 kg Bulaşık Deterjanı 17,45 TL

Signal 1+1 Diş Fırçası 12,90 TL

Mistral 10’lu Kağıt Mendil 2,50 TL

Mistral 100’lü Peçete 2,45 TL

Mistral 12’li Tuvalet Kağıdı 13,75 TL

Gelenek 2 kg Tam Buğday Unu 7,95 TL

Gliss 525 ml Şampuan Çeşitleri 13,75 TL

Rexona 50 ml Stick Deodorant 14,90 TL

Seyidoğlu 350 gr Yaz Helvası Çeşitleri 6,95 TL

Bingo 4 lt Sıvı Çamaşır Deterjanı 24,95 TL

Activex 1 lt Antibakteriyel Sıvı Sabun 12,75 TL

Signal 75 ml White Now Diş Macunu 10,90 TL

Domestos Ultra 3700 ml Çamaşır Suyu 17,95 TL

Narsprin 5 lt Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 13,95 TL

Tarabya 500 gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 13,95 TL

Schweppes 1 lt Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 3,95 TL

Peros 1440 ml Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 9,95 TL

Çerezya 250 gr Tuzlu ve Tuzsuz Dakota Ay Çekirdeği 5,45 TL

Brid Hepsi Bir Arada 50’li Bulaşık Makinesi Tableti 13,95 TL



A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.