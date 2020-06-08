A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 11 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. A101 11 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN 2020

HI-LEVEL UltraHD Android Led TV 2.099 TL

Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Telefon 999 TL

Elton El32DAL 502 Uydu Alıcılı LEd TV 899 TL

Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV 4.499 TL

SEG Çamaşır Makinesi 1.449 TL

SEG Bulaşık Makinesi 1.149 TL

SEG Derin Dondurucu 1.199 TL

Samsung Bluetooth Kulaklık 99,95 TL

Piranha Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör 34,95 TL

GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

GoSmart 10000 mAh Powerbank 44,95 TL

Su Arıtma Cihazı 599 TL

Kiwi Mini Tost Makinesi 65 TL

Raks Sona Saç Düzleştirici 55 TL

Sunny Saç Kurutma Makinesi 69,95 TL

BestWay Büyük Boy Şişme Havuz 64,95 TL

Triathlon Tüm Yüz Maske Şnorkel 99,95 TL

Deniz Paleti 59,95 TL

Yetişkinler için Yüzücü Gözlüğü 12,45 TL

Bestway Deniz Yatağı 27,95 TL

Çocuk Dalış Maskesi 14,95 TL

Maske Şnorkel Set 27,95 TL

Hayvan Figürlü Şişme Kolluk 10,95 TL

Bestway Çocuk Şişme Kolluk 7,45 TL

Lisanslı Can Simidi 14,95 TL

Lisanslı Can Yeleği 32,95 TL

Bestway Ayak Pompası 10,95 TL

Bestway Lisanslı Plaj Topu 14,95 TL

Desenli Büyük Kova Seti 11,95 TL

Bestway Hayvan Figürlü Hacıyatmaz 21,95 TL

Raket Seti 12,95 TL

Nivea Bronzlaştırıcı Yağ 53,90 TL

Garnier Ambre Solaire Çocuk Güneş Spreyi 74,95 TL

Dear Body Güneş Sonrası Jel 12,95 TL

Dear Body Güneş Spreyi 19,95 TL

Nivea Güneş Sütü 62,90 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Sehpası 69,95 TL

Kolsuz Katlanabilir Kamp Sandalyesi 34,95 TL

Çizgili Plaj ve Piknik Sandalyesi 44,95 TL

Plaj Şemsiyesi 69,95 TL

Plaj Hasırı 10,95 TL

Plaj Havlusu 17,95 TL

Çocuk Merserize Şapka 9,95 TL

Bermuda Şapka 11,95 TL

Çocuk Terlik 12,95 TL

Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu 15,95 TL

Bayan Deniz Şortu 14,95 TL

Güral Porselen Yemek Takımı 1399 TL