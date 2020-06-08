İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 11 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. İşte A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler.

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 11 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. A101 11 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu. 

A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN 2020

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • HI-LEVEL UltraHD Android Led TV 2.099 TL
  • Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Telefon 999 TL
  • Elton El32DAL 502 Uydu Alıcılı LEd TV 899 TL
  • Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV 4.499 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • SEG Çamaşır Makinesi 1.449 TL
  • SEG Bulaşık Makinesi 1.149 TL
  • SEG Derin Dondurucu 1.199 TL
  • Samsung Bluetooth Kulaklık 99,95 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Piranha Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör 34,95 TL
  • GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL
  • GoSmart 10000 mAh Powerbank 44,95 TL
  • Su Arıtma Cihazı 599 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Kiwi Mini Tost Makinesi 65 TL
  • Raks Sona Saç Düzleştirici 55 TL
  • Sunny Saç Kurutma Makinesi 69,95 TL
  • BestWay Büyük Boy Şişme Havuz 64,95 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Triathlon Tüm Yüz Maske Şnorkel 99,95 TL
  • Deniz Paleti 59,95 TL
  • Yetişkinler için Yüzücü Gözlüğü 12,45 TL
  • Bestway Deniz Yatağı 27,95 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Çocuk Dalış Maskesi 14,95 TL
  • Maske Şnorkel Set 27,95 TL
  • Hayvan Figürlü Şişme Kolluk 10,95 TL
  • Bestway Çocuk Şişme Kolluk 7,45 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Lisanslı Can Simidi 14,95 TL
  • Lisanslı Can Yeleği 32,95 TL
  • Bestway Ayak Pompası 10,95 TL
  • Bestway Lisanslı Plaj Topu 14,95 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Desenli Büyük Kova Seti 11,95 TL
  • Bestway Hayvan Figürlü Hacıyatmaz 21,95 TL
  • Raket Seti 12,95 TL
  • Nivea Bronzlaştırıcı Yağ 53,90 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Garnier Ambre Solaire Çocuk Güneş Spreyi 74,95 TL
  • Dear Body Güneş Sonrası Jel 12,95 TL
  • Dear Body Güneş Spreyi 19,95 TL
  • Nivea Güneş Sütü 62,90 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Katlanabilir Alüminyum Kamp Sehpası 69,95 TL
  • Kolsuz Katlanabilir Kamp Sandalyesi 34,95 TL
  • Çizgili Plaj ve Piknik Sandalyesi 44,95 TL
  • Plaj Şemsiyesi 69,95 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Plaj Hasırı 10,95 TL
  • Plaj Havlusu 17,95 TL
  • Çocuk Merserize Şapka 9,95 TL
  • Bermuda Şapka 11,95 TL
  • Çocuk Terlik 12,95 TL
  • Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu 15,95 TL
  • Bayan Deniz Şortu 14,95 TL
  • Güral Porselen Yemek Takımı 1399 TL

A101 aktüel 11 Haziran | A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğu

  • Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL
  • Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
  • 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL
  • Aynalı Banyo Dolabı 95 TL
Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT