A101 12 Aralık 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı.

Bu hafta A101 12 Aralık 2019 kataloğu de belli oldu. İşte A101 aktüel 12 Aralık ürünler ve A101 12 Aralık 2019 aktüel kataloğu şu şekilde...

A101 12 Aralık 2019 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’in bu haftaki kataloğunda NETFLİX, Youtube özellikli 4K Led TV, Samsung Galaxy A2 cep telefonu, Inox ankastre set, buzdolabı, mobilya ve oto aksesuar ürün fiyatlarında büyük indirim fırsatı sunuluyor. İşte A101 12- 14 Aralık 2019 aktüel ürünler listesi…

A101 aktüel 12 Aralık

T ürkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarını ziyaret eden müşterilerine ucuz ve kaliteli ürün sunan A101 marketlerinin 12 Aralık 2019 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogta televizyondan cep telefonuna, mobilya ürünlerinden oto aksesuar ürünlerine kadar olan tüm ürünlerde kampanya yapıldı. Peki A101 12-14 Aralık 2019 tarihli aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 12 Aralık 2019 aktüel kataloğu

1. Toshiba 55V5863DAT 55" UHD Smart LED TV 3.299 TL

2. HI-LEVEL 40HL650 40" Full HD Smart LED TV 1.349 TL

3. Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 699 TL

4. Regal Inox Ankastre Set 3'lü 1.399 TL

5. SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL

6. Piranha 1325 Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL

7. Piranha 7735/7736 Oto Teyp 79,95 TL

8. Piranha 6106 FM Transmitter 29,95 TL

9. Piranha 6601 LED Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL

10. Piranha PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi 39,95 TL

11. Piranha Isıtmalı Oto Koltuk Minderi 49,95 TL

12. Piranha Oto Paspas Seti 39,95 TL

13. Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 29,95 TL

14. Piranha 11248 Hava Kompresörü 69,95 TL

15. Piranha Araç İçi Otomatik Telefon Tutacağı 9,95 TL

16. Piranha Manyetik Telefon Tutucu 12,95 TL

17. Piranha Oto Cam Sileceği 5,95 TL

18. Piranha Şişe Kriko 59,95 TL

19. Piranha Aux Ses Aktarım Kablosu 7,95 TL

20. Piranha Oto Sürgülü Kol Dayama 59,95 TL

21. Piranha Boyun Yastığı 9,95 TL

22. Piranha Araç Şarj Aleti 9,95 TL

23. Piranha Bluetooth Kulaklık 19,95 TL

24. Plenty Kışlık Oto Bakım Seti 14,95 TL

25. Plenty Radyatör Antifrizi 1 Litre 7,95 TL

26. Plenty Antifrizli Cam Suyu 2,5 Litre 7,45 TL

27. Trend Sandalye 59,95 TL

28. 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL

29. 3 Kapılı Gardırop 299,95 TL

30. 4 Raflı Kitaplık 75 TL

31. Çalışma Masası 75 TL

32. LAV Burçak Çay Seti 12 Parça 27,95 TL

33. LAV Ece Çay Seti 12 Parça 19,95 TL

34. LAV Tatlı Kasesi 2,75 TL

35. LAV Kapaklı Şişe 700 cc 8,50 TL

36. LAV Kapaklı Şişe 1210 cc 9,95 TL

37. LAV Saklama Kabı 2,75 TL

38. LAV Kahvaltı Tabağı 2,50 TL

39. LAV Kahve Yanı Bardağı 2,25 TL

40. LAV Reçellik 1,25 TL

41. LAV Şekerlik 4,95 TL

42. LAV Meşrubat Bardağı 2,75 TL

43. Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL

44. Orta Boy Güveç Tencere 14,95 TL

45. Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 8,50 TL

46. Kaydırmaz Kahve Tepsisi 3,50 TL

47. Süzgeç / Un Eleği 3,50 TL

48. Lisanslı Matara 5,50 TL

49. Mutfak Seti 3'lü 9,95 TL

50. Metal Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL

51. Sızdırmaz Silikon Kapaklı Saklama Kabı 3'lü/4'lü 19,95 TL

52. Desenli ve Lisanslı Bardak 1,50 TL

53. Rooc Çelik Bıçak 3,50 TL

54. Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL

55. Diş Fırçalık 1,25 TL

56. Sıcak Su Torbası 9,95 TL

57. Porland Porselen Ürünler 5,95 TL

58. Fantom DC2000 Toz Torbasız Süpürge 279 TL

59. Sunny Lateafe Çay Makinesi 99,95 TL

60. Aprilla AHC-5007 Saç Kesme Makinesi 49,95 TL

61. Aprilla ATR-7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL

62. Aprilla ATR-7025 Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 69,95 TL

63. Kiwi KHB-4415 Çubuk El Blender 59,95 TL

64. Brillant Tek Kişilik Nevresim Takımı 74,95 TL

65. Brillant Tek Kişilik Emboss Battaniye 49,95 TL

66. Brillant Tek Kişilik Yorgan 49,95 TL

67. Bordürlü Banyo Havlusu 11,95 TL

68. Bordürlü Yüz Havlusu 2'li 11,95TL

69. Dertsiz Masa Örtüsü 14,95 TL

70. Silk&Blue Desenli-Çizgili Bay Boxer 5,95 TL

71. Silk&Blue Ters Havlu Bayan Patik Çorap 2,75 TL

72. Silk&Blue Bebek Havlu Çorap 2'li 4,95 TL

A101 14 ARALIK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER

Bu hafta A101 12 Aralık 2019 kataloğu de belli oldu. İşte A101 aktüel 12 Aralık ürünler ve A101 12 Aralık 2019 aktüel kataloğu şu şekilde...

1. Yöremce Şeker Fasulye 1 Kg 13,95 TL

2. Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 35,95 TL

3. Çaykur Rize Turist Çayı 1000 gr 31,50 TL

4. Muratbey / Altınkılıç / Ezine Çiftliği Lor Peyniri 500 gr 5,25 TL

5. Şenpiliç Piliç Salam 850 gr 6,75 TL

6. Ülker Dankek Lokmalık Kek Çeşitleri 160 gr 2,95 TL

7. Altınkılıç Kefirli Probiyotik Yoğurt Çeşitleri 150 gr 2,95 TL

8. Dr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 6,95 TL

9. Beşüzzi Dondurulmuş Mozaik Pasta 750 gr 12,50 TL

10. Patos Rolls Acılı Mısır Cipsi 109 gr 2,95 TL

11. Yerli Muz / Patates / Kokteyl Domates (14 Aralık ve 15 Aralık'ta geçerli

fiyat)

12. Persil Konsantre Toz Deterjan 4,5 Kg 34,90 TL

13. Omo Sıvı Deterjan Çeşitleri 1950 ml 29,95 TL

14. Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4,5 Kg 12,95 TL

15. Vernel Yumuşatıcı 2 Litre 7,95 TL

16. Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 6,95 TL

17. Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg 6,95 TL

18. ABC Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 750 ml 5,95 TL

19. Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri 8,95 TL

20. Finish Classic Bulaşık Makinesi Tableti 101'li 34,95 TL

21. Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 12,95 TL

22. Pantene Şampuan Çeşitleri 500 ml 12,90 TL

23. Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 8,75 TL

24. Familia / Solo Peçete 100'lü 4,25 TL

25. Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 7,95 TL

26. Oral-B Ekstra Yumuşak Diş Fırçası Çeşitleri 6,95 TL (10 TL üstü

alışverişlerde geçerli fiyat)

27. İpana Pro Sensitive Diş Macunu 75 ml 4,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde

geçerli fiyat)

28. Coca-Cola Gazlı İçecek 1,25 Litre 14,45 TL (4 adet fiyatı)

29. Organik Yumurta 6'lı 10,95 TL (2 adet fiyatı)

30. Torku Ruşeymli Meyveli Kurabiye 90 gr 4 TL (3 adet fiyatı)

31. Pakmaya Mayalı Kek Harcı Kakaolu 46 gr 7,45 TL (3 adet fiyatı)

32. Cafex Cappuccino 18 gr 9,95 TL (20 adet fiyatı)

33. Cafex Mocha 18 gr 8,95 TL (20 adet fiyatı)

34. Torku Gala Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Dolgulu Kek 50 gr 3,50 TL

(3 adet fiyatı)