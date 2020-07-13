A101 aktüel 16 Temmuz | A101 16 Temmuz 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 16 Temmuz 2020 indirimleri de belli oldu. A101 16 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 16 TEMMUZ 2020

HI-LEVEL 40″ Full HD Android Smart Uydu Alıcılı Led Tv; 1920×1082 Full HD, Uydu alıcılı, Smart dahili Wi-fi, 400 Hz, 2×8 W ses çıkışı, 2xHDMI girişi, USB media player, Coaxial ses çıkışı, 1449 TL

Xiaomi 2 yıl garantili 2500 Pa emiş gücü Robot Süpürge; 2500 Pa emiş gücü, 2400 mAh, Çalışma Süresi 110 DK, Kuru ve ıslak tenizlik fonksiyonu, 0,2 L sı haznesi kapasitesi, 0,6 L toz haznesi kapasitesi, Görsel dinamik navigasyon sistemi, Paket içeriği: Süpürme robotu, su haznesi, şarj ünitesi, güç kablosu, ıslak paspas bezi, temiz fırça, yan fırça 2699 TL.

SUNNY Rossa Dik Süpürge 139 TL.

ELLE Saç Kurutma Makinesi 69,95 TL.

Arzum 3 yıl garantili Seramik Tabanlı Ütü 129 TL.

2 GB Ram, 8 GB dahili hafızası ile 2 yıl garantili Xiaomi Mi TV Box S 4K; Anroik 9.0, Netflix- Youtube- Google Play, 2 GB RAM, 8 GB dahili hafıza, 4K ultra HD HDR teknolojisi 439 TL.

TP-Link 3 yıl garantili 300 Mbps Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici; 300 Mbps, Mercussys bir TP-Link 74,95 TL.

4 GB ram, 4000 mAh batarya, Samsung Galaxy A30S Cep Telefonu; 6.4¨ HD + sAMOLED sonsuz V Ekran, 8 çekirdekli işlemci, 4 GB Ram, 64 GB dahili hafıza, 25 MP + 5 MP + 8 MP üçlü arka kamera, 16 MP ön kamera, Çift Sim kart, Parmak izi tarayıcı, Yüz tanıma, 4.000 mAh pil gücü 2999 TL.

Piranha Gaming Klavye 39,95 TL.

Kumaş Kablolu Piranha Gaming Maouse 29,95 TL.

Piranha stereo 1+1 Hoparlör; 3 Wx2 çıkış gücü 24,95 TL.

Scandisk 64 GB Usb Bellek 59,95 TL.

Phılıps 9-60 W Led Ampül 10,95 TL.

Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 29,95 TL.

Aprilla Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 49,95 TL.

Aprilla ABS -1070 Kendini Şarj Edebilen Baskül 89,95 TL.

Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 179,95 TL.

Katlanabilir Alüminyum Masa-Tabure Seti 179,95 TL.

Katlanır Piknik Masası 69,95 TL.

Kamp Taburesi 10,95 TL.

Thermo Piknik Çanta 42,95 TL.

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL.

Ahşap Kaykay 79,95 TL.

Grafiti Led ışıklı Kaykay 69,95 TL.

Işıklı Paten 95 TL.

Oyuncak Mangal 23,95 TL.

Çocuk Puzzle 3,95 TL.

Oyun Hamuru Seti 6,95 TL.

Kitap Çeşitleri 3,95 TL

Barbie Bebek 26,95 TL.

Kodlama Kitap Çeşitleri 3,95 TL.

Oyuncak 3 Tekerlekli Bisiklet 44,95 TL.

Sporcular Serisi Kitapları 6,95 TL.

Ahşap Çiçeklik 89,95 TL.

Bombeli Duvar saati 19,95 TL.

Şövale Resim Çerçevesi 5,50 TL.

Ahşap görünümlü 3’lü Plastik Askı 4,95 TL.

Tüy Toplama Rulosu 4,50 TL.

Sulukent Canlı Çiçek 8,95 TL.

Kalanchoe Canlı Çiçek 8,95 TL

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.