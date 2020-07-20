A101 aktüel 18 - 24 Temmuz aktüel kataloğu | Bu haftaki indirimleri kaçırmayın!

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 18 - 24 Temmuz 2020 indirimleri de belli oldu. A101 18 - 24 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 18 - 24 TEMMUZ 2020

Çerezya 150 gr Kaju 11,55 TL

Piliç 300 gr Sucuk 4,15 TL

Dana 250 gr Kavurma 18,95 TL

Torku 5 kg Yoğurt 22,95 TL

Piliç 850 gr Salam 6,95 TL

Piliç 380 gr Nugget 4,75 TL

Piliç 300 gr Nugget 3,75 TL

Birşah 1 lt Yarım Yağlı Süt 3,15 TL

Ahir 250 gr Çubuk Peynir 7,50 TL

Peynes 500 gr Lor Peyniri 3,50 TL

Çokça 830 gr Domates Salçası 6,50 TL

Muratbey 250 gr Tel Peyniri 10,95 TL

Melodi 30 gr Bütün Fındıklı çikolata 2,30 TL

Elidor 500 ml Saç Kremi Çeşitleri 14,90 TL

Papia-Selpak Kağıt Havlu 3’lü 8,95 TL

Nimet 200 gr Muhallebilik Kadayıf 2,95 TL

Keskinoğlu 10’lu Omega 3 Yumurta 5,75 TL

Tarabya 250 gr Yöresel Peynir Çeşitleri 9,95 TL

Pınar-Eker-İçim 5 kg Yarım Yağlı Yoğurt 22,95 TL

Birşah 500 gr Meyveli Yoğurt Çeşitleri 4,25 TL

Cif 1 lt Sprey Mutfak -Banyo Temizleyici 10,95 TL

Pınar 240 gr Lezzet Hindi Keyfi Kokteyl Sosis 5,45 TL

Özsüt Sefer Usta 650 gr Dondurulmuş Cheescake Çeşitleri 13,95 TL

Beşüzzi 650 gr Dondurulmuş Cheescake Çeşitleri 13,95 TL

Muratbey 500 gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 20,95 TL

Torku 450 gr Krempare Sürülebilir Taze Peynir 10,75 TL

Cappy 1 lt Destek Karışık Meyveli ve Sebzeli İçecek 4,45 TL

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.