A101 aktüel 18 Haziran | A101 18 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 18 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. A101 18 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 AKTÜEL 18 HAZİRAN 2020

HI-LEVEL 55″ Ultra HD Smart Led TV 2699 TL

Toshiba 43″ Full HD Smart Led TV 2299 TL

Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 749 TL

Amazfit Bip Akıllı Saat 359 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge 139 TL

GoSmart USB Kablo çeşitleri 9,95 TL

WD 1TB Harici Hard Disk 329 TL

Microsoft PY9 Kablosuz Klavye + Mouse Set 179 TL

Piranha Bluetooth Nostalji Pikap 199 TL

Taç El Blender Seti 129 TL

Taç Elektrikli Cezve 45 TL

Kiwi El Mikseri 59,95 TL

12 Volt Akülü Araba 799,95 TL

Xiaomi Katlanabilir Elektrikli Scooter 3.999 TL

Büyük Boy Işıklı Scooter 179,95 TL

26 Jant Bisiklet 429,95 TL

Işıklı Paten 95 TL

Masa tenisi Seti 12,95 TL

Ahşap Kaykay 69,95 TL

Spor Eldiveni 17,95 TL

Oyuncak Sallanan At 54,95 TL

Lisanslı Uçurtma çeşitleri 9,95 TL

İki Kişilik Çadır 109,95 TL

Şişme Şezlong 79,95 TL

Gölgelikli Salıncak 269,95 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 42,95 TL

Kamp Taburesi 10,95 TL

İki Kişilik Piknik Koltuğu 119,95 TL

Bay Omuz Askılı Çanta 12,95 TL

Bay Kemer 9,95 TL

Quartz Bay Kol Saati çeşitleri 34,95 TL

Loock’s Büyük Boy Valiz 99,95 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL

3’lü Zigon Sehpa 89,95 TL

Katlanabilir Masa 75 TL

Yer Sofrası 45 TL

Duş Seti 14,95 TL

Çok Amaçlı Çocuk Sehpası 14,95 TL

Silk&Blue Yetişkin Erkek Bermuda Takım 24,95 TL

Silk&Blue Bay Patik Çorap 5,95 TL

Silk&Blue Bay Modal Boxer 12,95 TL

Kanaviçe Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL

Silikon Yastık 12,95 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL

Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 19,95 TL

Bay Yazlık Kasket 11,95 TL

Bayan Kolsuz Atlet-Şort Takımı 19,95 TL

Bayan İnce Askılı Gecelik 19,95 TL

Kız Çocuk Atlet-Şort Takımı 21,95 TL

Kız Çocuk İp Askılı Elbise 17,95 TL

Kilim 29,95 TL