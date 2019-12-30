A101 aktüel 2 Ocak | A101 2 Ocak 2020 aktüel kataloğu

A101 2 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı.

Bu hafta A101 2 Ocak 2020 kataloğu de belli oldu. İşte A101 aktüel 2 Ocak ürünler ve A101 2 Ocak 2020 aktüel kataloğu şu şekilde...

A101 tarafından yen yılın ilk kataloğu yayınlandı. 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren A101 marketlerinde cep telefonundan televizyona, gıdadan mobilya ürünlerine, tekstilden züccaciyeye kadar yüzlerce üründe indirim fırsatı sunuldu.

A101 aktüel 2 Ocak

2020’nin ilk kataloğu A101 tarafından yayınlandı. 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren indirimli olarak raflarda yerini alacak ürünlerin arasında; HILEVEL 49" Full HD Dual Led TV, Honor 7S Cep Telefonu, GoSmart Kulak İçi Kulaklık, Piranha Bluetooth Spor Kulaklık, Piranha Bluetooth Hoparlör, Samsung Cyclone Süpürge, Arzum Epilasyon Aleti, Sunny Diva Saç Kurutma Makinesi, Plenty Radyatör Antifrizi, ELLE Baskül, Çelik Çekme Halatı, Varta Alkalin Kalın / İnce Pil, Pilates Matı, Piranha Termostatlı Dijital Alarmlı Saat, Klasik Kitaplar, Oyuncak Yazar Kasa, 5 Bölmeli Çekmece Düzenleyici, Bot Saklama Kutusu, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, DoReMi Bayan Spor Tayt ve çok daha fazlası satışa sunuldu.

A101 2 Ocak 2020 aktüel kataloğu

HI-LEVEL 49" HL49DLK08 Full HD Dual Led TV 1.599 TL

Honor 7S Cep Telefonu 799 TL

GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

SanDisk 32 GB USB 3.0 Bellek 34,95 TL

Piranha Dual USB Kablo 9,95 TL

Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 34,95 TL

Samsung Cyclone VC07R302MVB/TR Süpürge 499 TL

Arzum AR-5040 Epilasyon Aleti 79,95 TL

Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 39,95 TL

Sunny Diva Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL

Kiwi KAH 6605 Aroma Difüzörü 79,95 TL

ELLE EBS-1025 Baskül 39,95 TL

Sinbo SCM-2932 Elektrikli Cezve 55 TL

Attlas ECO LM 40 Lazer Mesafe Ölçer 119,95 TL

Plenty Antifrizli Cam Suyu 2,5 Litre 7,45 TL

Plenty Radyatör Antifrizi 1 Litre 7,95 TL

Çelik Çekme Halatı 17,95 TL

Varta Alkalin Kalın / İnce Pil 4'lü 4,95 TL

Piranha 4405 Termostatlı Dijital Alarmlı Saat 19,95 TL

Pilates Matı 19,95 TL

Askılı Çanta 11,95 TL

Oyuncak Sesli Işıklı Robot 49,95 TL

Oyuncak Market Arabası 26,95 TL

Oyuncak Blok Seti 29,95 TL

Oyuncak Yazar Kasa 27,95 TL

Klasik Kitaplar 2,45 TL

National Geographic Kids Okuma Serisi 3,45 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

Papilla Karadeniz Balık ve Gözleme Tavası 35 TL

Sinbo STO-6689 Nar ve Narenciye Sıkacağı 99,95 TL

Relax Çelik Termos 2 Litre 69,95 TL

5 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 2,50 TL

Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 9,95 TL

Çekmece Düzenleyici 4'lü 4,95 TL

Bot Saklama Kutusu 9,95 TL

Tabak Rafı - Tava Rafı 12,95 TL

Dolap İçi Düzenleyici Raf 4,95 TL

4 Katlı Metal Raf 27,50 TL

Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL

Metal Saklama Kabı 3'lü 19,95 TL

Erzak Kabı 4,95 TL

Süzgeçli Kesim Panosu 4,95 TL

Su Bardağı 3,50 TL

Cips/Mısır Kovası 3,95 TL

Rende 2,50 TL

Rooc Şef Bıçakları 9,95 TL

Yıldızlı Tepsi Çeşitleri 7,50 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 7,50 TL

Cem Nero Mermer Görünümlü Yanmaz / Yapışmaz Midi Ürünler 19,95 TL

Luna Pasta ve Börek Kabı 12,50 TL

DoReMi Bayan Spor Tayt 24,95 TL

DoReMi Bayan Spor Büstiyer 24,95 TL

Kurulama Bezi 3'lü 5,95 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL

Silk&Blue Bay/Bayan Termal Alt İçlik 21,95 TL

Silk&Blue Bay/Bayan Termal Üst İçlik 21,95 TL

Bürümcük Sandalye Kılıfı 9,95 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 16,95 TL

Tarım Kredi Kooperatifleri Toz Şeker 5000g 23,45 TL

Öncü Domates Salçası 3200g 37,95 TL

Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1000g 13,95 TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 Litre 4,20 TL

Activa Shot Yoğurtlu Probiyotik İçecek 80ml 1,95 TL

Danone Danissimo 275g 6,95 TL

Erpiliç Piliç Kokteyl Sosis 700g 10,95 TL

Eti Süt Burger Twist Çift Kremalı 48g 2,25 TL

Soffio Çocuk Bezi Çeşitleri 49,95 TL

Soffio Bebek Bakım Örtüsü 10'lu 7,95 TL

La Bella Ultra Hijyenik Ped Gece 20'li 6,95 TL

A101 28 ARALIK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Baştacı Dana Kavurma 150g 9,95 TL

Namet / Beşler Dana Satır Köfte 400g 14,95 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 16,90 TL

Zeo Riviera Zeytinyağı 1 Litre 15,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 35,95 TL

Birşah Homojenize Yoğurt 1500g 6,45 TL

Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800g 21,95 TL

Milkten Sürülebilir Beyaz Peynir 200g 3,90 TL

Hun Tahin Helvası Çeşitleri 500g 8,75 TL

Orkide Tereyağı Keyfi Bitkisel Margarin 950g 9,95 TL

Bolmix Çilek Reçeli 1800g 16,45 TL

Pınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Sosis 240g 4,95 TL

Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 100g 12,95 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri 400g 10,95 TL

Torku Tahin 600g 16,45 TL

Pınar Lezzet Keyfi Hindi Büfe Salam 500g 9,95 TL

Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800g 12,50 TL

Nimet Dondurulmuş Lahmacun 4x110g 9,95 TL

Beşüzzi Fıstık Bahçesi Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 600g 14,95 TL

Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400g 5,95 TL

Ülker Coco Pops Çikolatalı Mısır Gevreği 580g 8,95 TL

Mutlukovan Süzme Çiçek Balı 1000g 19,95 TL

Baştacı Pişmiş Dana Döner 250g 9,95 TL

Yöremce İri Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 9,45 TL

Yayla Pilavlık Pirinç 2000g 14,95 TL