A101 aktüel 2 Temmuz | A101 2 Temmuz 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 2 Temmuz 2020 indirimleri de belli oldu. A101 2 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ 2020

HI-LEVEL 43″ Full HD Smart Led TV 1.549 TL

SEG Çamaşır Makinesi 1.149 TL

Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık 499 TL

Logitech Kablosuz Klavye ve Mouse Set 119 TL

Logitach Kablosuz Mouse 54,95 TL

Piranha Araç İçi Telefon Tutucu 7,95 TL

Sandisk 64 GB USB Bellek 64,95 TL

Piranha Dual USB Kablo 10,95 TL

Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 39,95 TL

Schafer Vakum Dik Süpürge 169 TL

Arzum Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL

Aprilla ABS Dijital Banyo Baskülü 45 TL

Kiwi Masa Üstü Fan 49,95 TL

Kiwi Sulu Soğutucu Fan 99,95 TL

Kiwi Çubuk El Blender 65 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 99,95 TL

Kiwi Portatif Dikey Ütü 149 TL

4 Kişilik Masa Sandalye Seti 649 TL

Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1.499 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 14,95 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

Ayakkabı Dolabı 149,95 TL

Trend Sandalye 59,95 TL

Bay Bayan Çapraz Omuz Askılı Çanta 19,95 TL

Bayan Kol Saati 29,95 TL

Oyun Parkı Seti 499,95 TL

4 Kişilik Çadır 179,95 TL

Oyuncak Mantar Çıngırak 9,95 TL

Oyuncak Kürek 6,95 TL

MGS Eğitici Aktivite Masası 44,95 TL

MGS Oyuncak Araba Lazımlık 24,95 TL

MGS Mama Sandalyesi 49,95 TL

Fisher-Price Anne-Bebek Bakım Çantası 59,95 TL

ABS Çocuk Valizi 119,95 TL