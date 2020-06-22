A101 aktüel 20-26 Haziran | A101 20-26 Haziran 2020 aktüel kataloğu
A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 20-26 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. İşte A101 20-26 Haziran 2020 aktüel ürünler.
A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 20-26 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. A101 20-26 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.
A101 AKTÜEL 20-26 HAZİRAN 2020
- Pınar Yağlı Süt 1 lt: 4.95 lira
- CP Piliç Salam 850 gr: 6.95 lira
- CP Piliç Salam 800 gr: 6.55 lira
- Hayat Su 5 lt: 3.40 lira
- Dr Qetker Dark Kakao 100 gr: 5.25 lira
- Twix Karamelli Bar Çikolata 75 gr: 2.75 lira
- Nimet Elme Dilim Patates 1.000 gr: 5.45 lira
- Torku Dondurulmuş Patates 1.000 gr: 5.45 lira
- Okey/ Durex Prezervatif 12’li: 17.50 lira
- Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici 750 ml: 9.95 lira
- Galle/Doğanay Beyaz Sirke 2.000 ml: 4.60 lira
- Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30’lu: 23.95 lira
- Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg: 30.45 lira
- Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4 kg: 12.95 lira
- Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml: 4.75 lira
- Cif Sprey Banyo-Mutfak Temizleyici 1 lt: 10.95 lira
- ABC Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 750 ml: 6.95 lira
- Hacı Şakir Banyo Sabunu 4x200 gr: 12.95 lira
- She Kadın Deodorant Çeşitleri 150 ml: 6.95 lira
- Mistral Cep Mendil 10’lu: 2.50 lira
- Dove Şampuan Çeşitleri 600 ml: 14.50 lira
- Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 lt: 13.95 lira
- Mistral Kağıt Havlu 6’lı: 8.50 lira
- Mistral Peçete 100’lü: 2.75 lira
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