A101 aktüel 20-26 Haziran | A101 20-26 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 20-26 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. A101 20-26 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 AKTÜEL 20-26 HAZİRAN 2020

Pınar Yağlı Süt 1 lt: 4.95 lira

CP Piliç Salam 850 gr: 6.95 lira

CP Piliç Salam 800 gr: 6.55 lira

Hayat Su 5 lt: 3.40 lira

Dr Qetker Dark Kakao 100 gr: 5.25 lira

Twix Karamelli Bar Çikolata 75 gr: 2.75 lira

Nimet Elme Dilim Patates 1.000 gr: 5.45 lira

Torku Dondurulmuş Patates 1.000 gr: 5.45 lira

Okey/ Durex Prezervatif 12’li: 17.50 lira

Cif Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici 750 ml: 9.95 lira

Galle/Doğanay Beyaz Sirke 2.000 ml: 4.60 lira

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30’lu: 23.95 lira

Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg: 30.45 lira

Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4 kg: 12.95 lira

Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml: 4.75 lira

Cif Sprey Banyo-Mutfak Temizleyici 1 lt: 10.95 lira

ABC Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 750 ml: 6.95 lira

Hacı Şakir Banyo Sabunu 4x200 gr: 12.95 lira

She Kadın Deodorant Çeşitleri 150 ml: 6.95 lira

Mistral Cep Mendil 10’lu: 2.50 lira