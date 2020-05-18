A101 aktüel 21 Mayıs | A101 21 Mayıs 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 21 Mayıs 2020 indirimleri de belli oldu.

A101 21 Mayıs 2020 tarhl aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ramazan Bayramına özel yayınlanan katalogta elektronkten elektrkl ev aletlerne, züccacyeden tekstl ürünlerne, halı-klmden pknk malzemelerne, şeker-çkolata çeştlernden temzlk ürünlerne kadar yüzlerce üründe kampanya yer alıyor.

A101 aktüel 21 Mayıs 2020

21 Mayıs 2020 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Muhteşem ürünlerin yer aldığı katalogta fiyatlar oldukça düşük. Kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında; smart tv özellikli, dahili uydu alıcılı HI-LEVEL 58″ Ultra HD Smart Led TV 2799 TL, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL, Piranha Gaming Mouse 29,95 TL. Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL, Dahili uydu alıcılı, Samsung 40N5000 FullHD Led TV 1999 TL, Samsung Kulak İçi Kulaklık 49,95 TL, Samsung 10000 mAh Powerbank 109 TL, Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık 499 TL, 16 GB dahili hafızalı, 5 MP arka kameralı, 2600 mAh pil gücüne sahip, 2 yıl garantili Samsung Galaxy A2 Akıllı Telefon 799 TL, Fantom Carbon Cyclone Süpürge

399 TL, Arzum Starru El Blender Seti 159 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 449 TL, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL, Ayakkabı Dolabı 149,95 TL, Emniyet kemerli ve 25 kilogram taşıma kapasiteli Çocuk Salıncağı 44,95 TL, Çocuk Piknik Masası 99,95 TL, Mangal 59,95 TL, Orta Boy Izgara 10,95 TL, 30 litre iç hacme sahip Termos 89,95 TL, Plastik Sehpa 18,95 TL, Plastik Masa 119,95 TL, Plastik sandalye 21,95 TL, Plastik Tabure 8,95 TL, Erzak Kabı 3,50 TL, Relax Çelik Termos 39,95 TL, Güral Porselen Kase ve Tabak çeşitleri 12,95 TL, Farklı renk seçeneklerinde Kaymaz Tabanlı Kadife Halı 49,95 TL ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte A101 haftanın aktüel katalog ürünleri…