A101 aktüel 24 Ekim | A101 24 Ekim 2019 kataloğu

A101 24 Ekim 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı.

Bu hafta A101 24 Ekim 2019 kataloğu de belli oldu. İşte A101 aktüel 24 Ekim ürünler ve A101 24 Ekim 2019 kataloğu şu şekilde...

A101 aktüel 24 Ekim

Merakla beklenen A101 24 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta Samsung 40" Full HD TV, Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu, Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık, Micro SD Hafıza Kartı, Stereo 1+1 Hoparlör, Uydu Alıcısı, Toshiba 55" UHD Smart Led TV, Sınger Dikiş Makinesi, El Blender Seti, Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü, Epilasyon Aleti, Güral Porselen Kahve Fincan Takımı, 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap, ROOC Çok Amaçlı Mutfak Makası, Fayans Kesme Makinesi, Silikon Tabancası, Havya Kalemi, Su Terazisi, Tornavida Seti, Ahşap Bank Havluluk ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte A101’de satışa sunulacak tüm indirimli ürünlerin listesi...

A101 24 Ekim 2019 kataloğu

- 2 adet HDMI çıkışı, 1 adet USB ve dahili HD uydu alıcı ile Samsung 40N5000 40" Full HD TV

- 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, ve 13 MP kamerası ile Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu 1.199 TL

- 2 yıl garantili ROXXO Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL

- SanDisk 32GB Micro SD Class 10 Hafıza Kartı 32,50 TL

- Piranha Stereo 1+1 Hoparlör 19,95 TL

- SanDisk 32 GB USB 3.0 Bellek 33,50 TL

- Hometech HT 1010 Uydu Alıcısı 75 TL

A101 Aktüel Ürünler A101 Aktüel Ürünler

- Youtube, NETFLİX uygulamaları ve ULTRA 4K ekranı ile Toshiba 55V5863DAT 55" UHD Smart Led Tv 3.499 TL

A101 24 Ekim 2019 aktüel kataloğu

- Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL

- Arzum Starry El Blender Seti 149 TL

- Aprilla ABS 1060 Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL

- Arzum AR-5040 Epilasyon Aleti 79,95 TL

- Aprilla AHS-2013 Saç Düzleştirici 39,95 TL

- Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı 34,95 TL

- Güral Porselen Kahve Fincan Takımı 6'lı 34,95 TL

- 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 214,95 TL

- Pipetli Cam Şişe 200 cc 2,50 TL

- Sporcu Matara 700 cc 3,50 TL

- ROOC Çok Amaçlı Mutfak Makası 5,95 TL

- ROOC Desenli Bıçak 4,95 TL

- ROOC Pasta Seti 2'li 9,95 TL

- Termisli Tencere 34,95 TL

- Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 29,95 TL

- Artina Büyük Kase 4,95 TL

- Artina Küçük Kase 1,50 TL

- Çerezlik 1 TL

Bu hafta A101 24 Ekim 2019 kataloğu de belli oldu. İşte A101 aktüel 24 Ekim ürünler ve A101 24 Ekim 2019 kataloğu şu şekilde...

- Yuvarlak Kase 9,95 TL

- Mısır Kovası 2,95 TL

- Desenli Cam Ürünler 6,95 TL

- Seramik Sunum Servis Seti 5'li 17,50 TL

- Kilitli Saklama Kabı 9,95 TL

- Attlas ECO FK 600 Fayans Kesme Makinesi 99,95 TL

- Attlas ECO ST Silikon Tabancası 14,95 TL

- Attlas ECO LV 80 Su Terazisi 22,95 TL

- Attlas ECO HV 30 Havya Kalemi 11,95 TL

- Tornavida Seti 5'li 19,95 TL

- Oyuncak Şarkı Söyleyen Bebekler 24,95 TL

- Oyuncak Dinazor Figürleri 9,95 TL

- Sherlock Holmes Hikayeleri 3,95 TL

- Hızlı ve Sevimli Çek Bırak Araçlar 6,95 TL

- Klasik Kitaplar 2,45 TL

- Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Polar Pijama Takımı 29,95 TL

- Silk&Blue Bayan Polar Pijama Takımı 39,95 TL

- Penti Her Gün 150Den Bayan Külotlu Çorap 3,95 TL

- Penti Her Gün 150Den Bayan Diz Altı Pantolon Çorabı 2'li 2,95 TL

- Penti Her Gün 150Den Bayan Soket Çorap 2'li 2,95 TL

- Silk&Blue Bay Soket Çorap 3'lü 7,95 TL

- Sofra Bezi 4,95 TL

- Kaymaz Pamuklu Çekyat Örtüsü 29,95 TL

- Çekmeceli Mini Organizer 4,95 TL

- Çekmece Düzenleyici Çit 4'lü 4,95 TL

- Penguen Klozet Fırçası 8,50 TL

- Pedallı Çöp Kovası 8,50 TL

- Ahşap Bank Havluluk 9,95 TL

- FAİRY Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 115'li sadece 99,95 TL

- ABC Toz Deterjan 10 kg 39,95 TL

- ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 litre 18,95 TL

- Rinso Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 9,95 TL