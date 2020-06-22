A101 aktüel 25 Haziran | A101 25 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 25 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. A101 25 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 AKTÜEL 25 HAZİRAN 2020

Toshiba 50" Ultra HD Smart Led Televizyon 2.999 TL

Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık 139 TL

Piranha Akıllı Çocuk Saati 349 TL

Piranha Mikrofonlu kulaklık 9,95 TL

Samsung Powerbank 10.000 mAh 109 TL

SanDisk 32 GB USB Bellek 34,95 TL

Piranha Hava Basınçlı Yıkama Makinesi 429,95 TL

Piranha Benzinli Tırpan 429,95 TL

Piranha Polisaj Makinesi 179,90 TL

Piranha Sıcak Hava Tabancası 79,95 TL

Piranha Boya Tabancası 119,95 TL

Piranha Şarjlı Vidalama 49,95 TL

Silikon Tabancası ve Şeffaf Silikon 14,95 TL

Motolux Elektrikli Bisiklet 2.299 TL

Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı 629 TL

LAVA Döküm Tencere 26cm 179,95 TL

Hascevher Ezme Granit Tava 26cm 35 TL

Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 26cm 65 TL

Hascevher Ezme Granit Tencere 24cm 65 TL

Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL

Fiyonklu Boncuk Kase 2,50 TL

Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 32cm 39,95 TL

Borcam Yuvarlak Tepsi 2 cm 24,95 TL

Borcam Kapaklı Tencere 2.8 Litre 35 TL

LAV Kapaklı Şişe 1.2 lİtre 10,95 TL

LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 11,95 TL

Akkun Ayaklı Meyvelik 24 cm 22,50 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre 75 TL

Sinbo Termos 1.6 Litre 27,95 TL

Emaye Kupa Seti 2'li 29,95 TL

Çerezlik 1,25 TL

Safir Kase 4 Litre 5,95 TL

Benekli Kapaklı Kase 9,95 TL

Kare / Yuvarlak Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL

NoFrost Saklama Kabı 2 Litre 4,95 TL

Kavanoz Kapağı 10'lu 4,50 TL

Rooc Meyve Bıçağı Seti 6'lı 9,95 TL

Desenli Matara 500 cc 7,50 TL

Nehir Akasya 60 Parça Çatal Kaşık Takımı 349 TL

Nehir Akasya 89 Parça Deri Kutulu Set 779 TL

Nehir Londra 89 Parça Deri Kutulu Set 779 TL

Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 179,95 TL

Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 9,95 TL

Bayan Ayakkabı Saklama Kutusu 4,95 TL

Bay Ayakkabı Saklama Kutusu 5,95 TL

Çekmeceli Mini Organizer 4,95 TL

Dolap İçi Düzenleyici Sepet Çeşitleri 4,50 TL

Çok Amaçlı Dolap İçi Asılabilir Raf 19,95 TL

Roll Up Vakumlu Hurç 3'lü 9,95 TL

Ev Banyo Aksesuarları 9,95 TL

Penguen Klozet Fırçası 8,95 TL

Pedallı Çöp Kovası 8,95 TL

Çiçekli Kumaş Toka Çeşitleri 3,50 TL

Arzum Tost Makinesi 189 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 59,95 TL

Remington Stylist Saç Düzleştirici 119 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL

Flavel Türk Kahvesi Makinesi 219 TL

Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL

Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 179 TL

Sinbo Ayaklı Vantilatör 149 TL

Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 119 TL

Rattan Görünümlü Örgü Sehpa 22,95 TL

Rattan Görünümlü Defne Koltuk 57,95 TL

Rattan Görünümlü Masa 129 TL

Termoslu Masa ve Tabure Seti 229 TL

Okey Takımı 47,95 TL

Büyük Boy Tval 34,95 TL

Büyük Spor Çantası 34,95 TL

Bayan Sırt Çantası 29,95 TL

Bayan Çapraz Çanta 17,95 TL

Canlı Çiçek Aloe Vera 7,45 TL

Orkide Saksısı 1,5 Litre 4,95 TL

Çim Adam 3,75 TL

1000 Parça Puzzle 19,95 TL

Oyuncak Oto ve Ambulans 9,95 TL

Sherlock Holmes Kitapları 4,95 TL

4D Canlanan Stem+A İçerikli Boyama Kitapları 2,95 TL

19" Takım Çantası 24,95 TL

Tornavida Seti 7'li 19,95 TL

Akrilik Sprey Boya 400ml 12,50 TL

Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 47,95 TL

Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 49,95 TL

Isonem MS82 Nem ve Rutubet Boyası 1 Kg 44,95 TL

Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200ml 9,95 TL

Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL

Bebek Pike 100x130cm 14,95 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL

Banyo Havlusu 70x140cm 14,95 TL

El Havlusu 2'li 12,95 TL