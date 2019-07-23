A101 Aktüel | 25 Temmuz 2019 A101 kataloğu

25 Temmuz 2019 A101 kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 25 Temmuz 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 25 Temmuz 2019 aktüel ürünler ve A101 25 Temmuz 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...

A101 aktüel 25 Temmuz Perşembe kampanya özel fırsat ürünlerini seçti. Aktüel kampanyaları ile vatandaşı çok sevindiren A101 aktüel yepyeni bir indirim kampanyası ile Perşembe günü kapılarını sizlere açacak. Ayrıca önemli bir haftaya özel ürünlerini seçerek kampanyasını başlatacak olan A101 market, beklenen kampanya kataloğunu yayınladı.

A101 AKTÜEL 20 TEMMUZ 2019 KATALOĞU SAKIN KAÇIRMAYIN

A101 25 Temmuz 2019 aktüel kataloğunun başlıca ürünleri bu hafta Samsung ve HI-LEVEL marka smart televizyonlar ile HONOR cep telefonu oldu. Bunların yanında başka teknolojik aletler ve ev hanımlarının ilgisini çekecek ev gereçleri de bu haftaki aktüel kataloğunda yer almakta. İşte a101 25 Temmuz 2019 aktüel ürünleri...

25 Temmuz 2019 A101 kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 25 Temmuz 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 25 Temmuz 2019 aktüel ürünler ve A101 25 Temmuz 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...

25 Temmuz 2019 A101 kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 25 Temmuz 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 25 Temmuz 2019 aktüel ürünler ve A101 25 Temmuz 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...

A101 Markasının Tarihçesi

25 Temmuz 2019 A101 kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 25 Temmuz 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 25 Temmuz 2019 aktüel ürünler ve A101 25 Temmuz 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...

A101 Markasının Tarihçesi… A101 markası son zamanlar üzerinde en çok konuşulan ve adeta bir gizem haline gelen markalar arasında yer almaktadır. Bir marka bu denli merak edilir de bizler bu marka ile yolumuzu birleştirmez miyiz? Elbette birleştiririz. O halde A101 markasının tarihçesine hoşgeldiniz.

Aslında A101 konsepti ve amacına çok yabancı değiliz. A101 markasının kurucusunun da bu konsepte yabancı olmaması kısa zamanda başarıyı ve büyümeyi getiren en önemli faktör olduğu da aşikardır. A101 market zinciri, kalite ve ekonomik fiyatlar çerçevesinde ürün satışı yapmayı hedeflemiş ve bu hedef ile milyonların takdirini kazanmıştır. Eee bu kazanış işe kısa zaman içerisinde de Türkiye’nin her yerine şube açılışları ile taçlanmıştır.

2008 yılında BİM de bulunan ortaklığına son veren Aziz Zapsu A101 marketler zincirini kurmuştur. Elbette bu kuruluş tek bir kişi tarafından olmamıştır. Aziz Zapsu ortaklığın sadece bir tarafı olarak bilinmektedir. Zapsu 2010 yılına geldiğimizde ortaklıktan ayrılmış ve yerini Turgut Aydın’a devretmiştir. A101 marketler zincirinin ilk kurucusu Aziz Zapsu olsa da Turgut Aydın bu marketler zincirinin en büyük hissadarı olarak bilinmektedir.

A101 Markasının Tarihçesi: A101 Hissedarları

25 Temmuz 2019 A101 kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta A101 25 Temmuz 2019 indirimleri de belli oldu. İşte A101 25 Temmuz 2019 aktüel ürünler ve A101 25 Temmuz 2019 Aktüel ürünler kataloğu şu şekilde...

A101 marketler zincirinin bugün pek çok hissedarı bulunsa da en büyük hissenin Aydın Ailesine ait olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir. Yazımızın en başında dediğimiz gibi A101 markası hakkında pek çok soru işareti insanların kafasında yer almaktadır. Bu sorulardan birkaçı; A101 kimindir? A101 hangi ülkenin markasıdır? ya da A101’in sahibi kimdir?soruları olmaktadır. A101’i kim kurmuştur sorusuna yanıt bulduysak da aşağıda vermiş olduğumuz liste ile birlikte A101 kimindir sorusunu aydınlatmış olacağız. A101 de hissesi olanlar;

Aydın ailesi, 52.92-Turgut Aydın

Bank Asya- 21.84

İrfan Hacıosmanoğlu- 10.08

Forum Süt-6.00

Murat Sungurlu-3.89

Hasan Sayın-3.89

Asım Sayın-1.38

A101 ile ilgili sorulabilecek soruların cevapları kısaca bu şekilde olmaktadır. Markalardan haberler almak ve takipte kalmak için bizi takip edin.