A101 aktüel 27 Haziran - 3 Temmuz | A101 27 Haziran - 3 Temmuz 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 27 Haziran - 3 Temmuz 2020 indirimleri de belli oldu. A101 27 Haziran - 3 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 AKTÜEL 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ 2020

Torku 1 lt Pastörize Süt 4,25 TL

Çerezya 150 gr Çiğ Fındık 8,25 TL

Karlıdağ 950 gr Tereyağı 45,95 TL

Dana Kavurma 250 gr 18,95 TL

Torku 2.5 lt Ayran 8,25 TL

Piliç Nugget 380 gr 4,75 TL

Piliç Nugget 300 gr 3,75 TL

Aptamil 250 gr Devam Sütü Çeşitleri 29,95 TL

Torku 400 gr Banada Fındık Kreması 10,45 TL

Çaykur 1000 gr Tiryaki Siyah Çay 29,45 TL

Tarabya 250 gr İzmir Tulum Peyniri 9,90 TL

Ülker 400 gr Teremyağ Margarin 5,75 TL

Ünal 250 gr Eski Kaşar Peyniri 11,95 TL

Gezen Tavuk 10’lu Yumurtası 7,95 TL

Baştacı 400 gr Piliç Dilimli Sucuk 95 TL

Beşler 350 gr Dana Kangal Sucuk 16,75 TL

Torku 350 gr Dana Kangal Sucuk 18,45 TL

İçim 1250 gr Kaymaklı Tava Yoğurt 9,25 TL

Pınar 500 gr Lezzet Keyfi Hindi Salam 10,25 TL

Ice Tea 6×330 ml Soğuk Çay Çeşitleri 7,95 TL

Dr.Oetker 111 gr Puding Çeşitleri 2,75 TL

Nimet 400 gr Elmalı Kurabiye 4,75 TL

Selpak 6’lı Kağıt Havlu 10,95 TL

Silk&Blue Bay Boxer 5,25 TL