A101 aktüel 28 Mayıs | A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 28 Mayıs 2020 indirimleri de belli oldu.

A101 28 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 aktüel 21 Mayıs 2020

Her Perşembe yüzlerce indirimli ürünü müşterilerinin beğenisine sunan A101’in yeni kataloğu yayınlandı. A101 28 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünlerin yer aldığı toplamda 9 sayfalık katalog yayınlandı. Kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında; Toshiba 49" Full HD Smart Led TV 2.599 TL, HILEVEL 43HL650 43" 43" Full HD Smart Led TV 1.549 TL, Vestel Venus e5 Cep Telefonu 899 TL, Lenovo Tab E7 Tablet 439 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 599 TL, SEG A++ Çamaşır Makinesi 1.149 TL, SEG A+ Buzdolabı 1.349 TL, Çalışma Masası 75 TL, Katlanabilir Yaylı Yatak 175 TL, Su Dalgıç

Pompası 179,95 TL, 3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL, Akrilik Sprey Boya 400 ml 12,50 TL, ISONEM Liquid Class (Sıvı Cam) Şeffaf Su Yalıtımı 2 Kg 119,95 TL, Trend Sandalye 59,95 TL, Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 49,95 TL, Tornavida Seti 7'li 19,95 TL, 4 Basamaklı Merdiven 75 TL ve çok

daha fazla üründe indirimli fiyatlar yer alıyor. İşte A101 aktüel katalog ürünlerinin tümü...

Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led TV 2.599 TL

HI-LEVEL 43HL650 43" 43" Full HD Smart Led TV 1.549 TL

Vestel Venus e5 Cep Telefonu 899 TL

Lenovo Tab E7 Tablet 439 TL

Toshiba 32 GB USB 2.0 Bellek 32,95 TL

Toshiba 32 GB Micro SDHC UHS-I Class10 Hafıza Kartı 33,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL

Piranha 2204 Kablosuz Kulaklık 39,95 TL

Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamerası 119 TL

Kiwi KG 5807 Elektrikli Kömür Tutuşturucu 39,95 TL

Arzum AR 1062 Mixtach Multi Blender Seti 229 TL

Kiwi Su Isıtıcı 34,95 TL

Aprilla ABS 1026 Diital Banyo Baskülü 39,95 TL

Altus AL757 Tosti Mini Tost Makinesi 99,95 TL

SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.349 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 599 TL

SEG SCM7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.149 TL

Çalışma Masası 75 TL

4 Raflı Kitaplık 75 TL

3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL

Trend Sandalye 59,95 TL

Katlanabilir Yaylı Yatak 175 TL

Su Dalgıç Pompası 179,95 TL

Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 49,95 TL

Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 47,95 TL

ISONEM Liquid Class (Sıvı Cam) Şeffaf Su Yalıtımı 2 Kg 119,95 TL

ISONEM Nem ve Rutubet Boyası 1 Kg 44,95 TL

Akrilik Sprey Boya 400 ml 12,50 TL

Tek Fiyat Boya Ürünleri 2,95 TL

19" Takım Çantası 24,95 TL

Tornavida Seti 7'li 19,95 TL

4 Basamaklı Merdiven 75 TL

Lisanslı Çocuk Güneş Gözlüğü 17,95 TL

Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL

Canlı Çiçek Sukulent 4,95 TL

Canlı Çiçek Orkide 29,95 TL

Oyuncak Tepsili Hamburger ve Dondurma Seti 14,95 TL

Oyuncak Lolla's Petite Badminton Maçı 19,95 TL

Midi Boy Cep Kitapları 9,95 TL

Denge Oyunu 12,95 TL

Temel Kavramlar Çocuk Kitapları 3,95 TL

Etkinlik ve Boyama Çocuk Kitapları 2,95 TL

1000 Parça Puzzle 19,95 TL

Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Patik Çorap 4,95 TL

Kurulama Bezi 3'lü 6,95 TL

Sofra Bezi 5,95 TL

Duvar Saati Çeşitleri 17,95 TL

Bay ve Bayan Spor Ayakkabı 39,95 TL

Arcopal Servis Tabağı 29cm 12,95 TL

Arcopal Servis Tabağı 25cm 8,95 TL

Arcopal Servis Tabağı 21cm 7,95 TL

Arcopal Servis Tabağı 17cm 5,95 TL

15 Bölmeli Düzenleyici 6,95 TL

Halı Kaydırmaz 7,50 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 14,95 TL

Ayaklı Meyvelik 19,95 TL

Keramika Sosluk / Kase 4,95 TL

Paşabahçe Ölçü Bardağı 570cc 7,50 TL

Erzak Kabı 4,95 TL

Sızdırmaz Silikon Kapaklı Saklama Kabı 3'lü / 4'lü 19,95 TL

Kavanoz Kapağı 10'lu 3,95 TL

Yuvarlak Kase Seti 3'lü 9,95 TL

Metal Tepsi 4,95 TL

Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 13,50 TL

Irmak Şeker 10 Kg 44,95 TL

Binboğa Süzme Çiçek Balı 1500g 34,95 TL

Banvit Süpür Paket 3'lü 10,45 TL

Beta Demlik Poşet Çay 500'lü 69,95 TL

Hun Tahin 2 Kg 35,95 TL

Şokoley Kakaolu Fındık Kreması 2 Kg 25,75 TL

Karadem Filiz Siyah Çay 3 Kg 64,95 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 10 Litre 89,95 TL

Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 1000g 19,95 TL

Torku Yağlı Süt 4x1 Litre 21,95 TL

Eti Etimek 3x1423g 8,50 TL

Tat Koçbaşı Nohut 5 Kg 24,95 TL

Torku Çatalhöyük Pilavlık Bulgur 5 Kg 20,95 TL

Tukaş Acı / Tatlı Biber Salçası 4250g 49,95 TL

Sek Kaymaksız Yoğurt 3 Kg 14,95 TL

Dondurulmuş Piliç Kanat 17,95 TL

Galle Turşu Çeşitleri 5000g 19,95 TL

Oylum Gofret Çeşitleri 900g 9,95 TL