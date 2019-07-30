A101 aktüel 29 Temmuz 2019 | A101 kurbanlık

A101, Türkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez marketlerini ziyaret eden müşteri için Kurban Bayramına özel yüzlerce üründe kampanyalı fiyatları sunuyor. A101’in bu haftaki kataloğu olan 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda elektrikli ev aletleri, elektronik ürünler, züccaciye ve çeyizlik ürünler, mobilya, tekstil, gıda ve hatta büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları çok uygun fiyatlarla satışa sundu. İşte A101 29 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu…

29 TEMMUZ 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

- Kurban Bayramı özel kataloğunda helal kesim ve yerli besi sertifikalı en az 14 kg Karaman Koç 1.195 TL (Peşin fiyatına 4 taksit imkanı)

- Kurban Bayramı özel kataloğunda helal kesim ve yerli besi sertifikalı en az 20 kg büyükbaş 1/7 hisse ile 1.345 TL (Peşin fiyatına 4 taksit imkanı)

A101 kurbanlık

Elektronik Ürünler Arasında Yer Alan;

- 13 MP arka kameralı, Android 8 işletim sistemli, 16 GB dahili hafızalı ve geniş ekranı ile dikkat çeken Honor 7S Cep Telefonu 799 TL

- Yeni model paneli ile dikkat çeken ve 2 adet USB, 3 adet HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, 20 W ses çıkışına sahip 2 yıl garantili Samsung 58RU7100 4K Smart UHD TV 4999 TL

- 400 Hz ekran yenileme hızına sahip, 40 inç büyüklüğünde HI-LEVEL HL40DLK0938 Full HD Smart Dual Led TV 1399 TL

A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları 2019 | Büyükbaş, Küçükbaş fiyatları kaç TL

A101 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

- 2 yıl Vestel servis güvencesi altında ücretsiz kurulum ve teslimat imkanı ile satışa sunulan SEG Çamaşır Makinesi 1399 TL

- 12 litre düşük su tüketimi ile EKO program özelliğine sahip 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 1099 TL

- Piranha Kablosuz Kulaklık 24,95 TL

- Sinbo Smoothie Blender 109 TL

- Sinbo Elektrikli Çay Seti 89,95 TL

- 350 W emiş gücü, 3.5 litre toz haznesi, kenar köşe aparatı ve metal borusu ile Sinbo Cyclonic Elektrikli Süpürge 199 TL

- İki kademeli ısıtma sistemi ile Sinbo Elektrikli Çay Seti 89,95 TL

- Kiwi Yağsız Fritöz 249 TL ( Hiç yağ kullanmadan sıcak hava ile kızartın, ızgara yapın, fırınlayın, Çıkarılabilir sepet ve temizlemesi kolay, 30 dakika zamanlayıcı ve uyarı sesi, 2 yıl garanti, Yeni nesil yağsız fritöz)

- Sandisk 32GB OTG USB Bellek 44,95 TL

- Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL

A101 elektrikli ev aletleri (26 temmuz)

Züccaciye Ürünleri Arasında Yer Alan;

- Özel tasarıma sahip ve altın desen tasarımlı ince şeffaf bone 85 parçadan oluşan Güral Porselen Yemek Takımı 1379 TL. Bu takımın içerisinde;

(12 adet servis tabağı, 12 adet yemek tabağı, 12 adet pasta tabağı, 12 adet kase, 1 adet 29 cm kayık tabak, 2 adet 24 cm kayık tabak, 1 adet çorbalık, 1 adet çorbalık kapağı, 2 adet kürdanlık, 2 adet kürdanlık kapağı, 6 adet çay fincanı, 6 adet çay tabağı, 6 adet kahve fincanı, 6 adet kahve tabağı, 2 adet tuzluk, 2 adet biberlik)

A101 yemek takımı

- Hascevher 6 Parça Tencere Seti 99,95 TL

- CEM güvencesi ile Nero 3'lü Tava Seti 49,95 TL

- Sinbo Emaye kek/Turta Kalıbı 15,95 TL

- Luminarc Opal Fırın Kabı 22,50 TL

- Luminarc Arcopal Pizza Tabağı 14,50 TL

- Luminarc Arcopal Opal Kase 14,50 TL

- Luminarc Arcopal Oval Servis Tabağı 14,50 TL

- Paslanmaz çelikten üretilmiş Hascevher 6 Parça Tencere Seti 99,95 TL

- Cem Tava Seti 49,95 TL

- Termos 79,95 TL

- Döner lambalı El Feneri 14,95 TL

- Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL

- Marie Claire Bayan Atlet-Slip Takım 11,95 TL

- Marie Claire Bayan Hipster Slip 2'li 7,95 TL

- Kanaviçe Mutfak Peçetesi 4,95 TL

- Kaymaz Taban Ayak Havlusu 5,95 TL

Mobilya Kategorisinde Yer Alan;

- 160x44,3x20 cm ölçülerinde 4 Raflı Kitaplık 69,95 TL

- 44,3x72x75 cm ölçülerinde Çalışma Masası 69,95 TL

- 2 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 149,95 TL

Çocuklara Özel;

- Çocuk Masası 36,95 TL

- Çocuk Sandalyesi 17,95 TL

- Atlama İpi 1,25 TL

- Pepee Magnet Giydirme Oyunu 19,95 TL

- Oyuncak Metal İtfaiye Araçları 8,95 TL

- Aktivite ve Boyama Kitapları 2,45 TL

- Çocuk Kitapları 2,45 TL

- Sinbo Döner Başlıklı Temizlik Seti 39,95 TL

Gıda Ürünleri Arasında Yer Alan;

- Hastavuk Dondurulmuş Piliç Kanat 17,95 TL

- Hastavuk Dondurulmuş Piliç Baget 10,95 TL

- İçim Tereyağı 500g 24,95 TL

- Özgüllü Dilimli Tost Peyniri 1 Kg 34,95 TL

- Birşah Meyveli Yoğurt 500g 4,95 TL

- Orkide Kahvaltı Keyfi Margarin 250g 2,15 TL

- Golf Maraşım Keçi Sütlü Dondurma 500 ml 10,95 TL

- Golf Yogo Cup Yoğurtlu Dondurma 100ml 2,75 TL

- Duru Baldo Pirinç 2500g 29,95 TL

- Cumhuriyet Dana Fermente Sucuk 300g 16,95 TL

- Torku Tam Sütlü Kremalım / Kakaolu Kremalım Bisküvi 3x83g 3,95 TL

- Torku Favorimo Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x76g 2,75 TL

- Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi 3x86g 3,95 TL

- Tymbark Multivitamin A+C+E Meyveli İçecek 1,75 Litre 9,65 TL

- Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280g 4,75 TL

- Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 23,95 TL

- Ahir Üçgen Peynir Çeşitleri 300g 6,95 TL

- Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 750ml 6,95 TL

- Kebir Bidon Yoğurt 1500g 7,25 TL

- Yörsan Ev Yapımı Tadında Yoğurt 2 Kg 8,25 TL

- Çerezya Soslu Mısır 150g 2,65 TL

- Bebeto Ice Cream Yumuşak Şeker 120g 2,45 TL

- Dr.Oetker Şekerli Vanilin 20x5g / Hamur Kabartma Tozu 20x10g 2,95 TL

- Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 7,95 TL

- Elseve Şampuan Çeşitleri 550ml 13,90 TL

- Dardanel Ton 400g 14,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

- Maraş Silifke Yöresinden Çilek Soslu Dondurma 500ml 21,75 TL (2 adet fiyatı)

- Algida Maraş Mini Kornet 6x60ml 25,45 TL (2 adet fiyatı)

- Carte d'Or Maraş Usulü Kesme Dondurma650 ml 23,95 TL (2 adet fiyatı)

- Viennetta 800ml 17,95 TL (2 adet fiyatı)

- Maraş Usulü Dondurma Çeşitleri 500ml 20,25 TL (2 adet fiyatı)

- Hayat Su 5 Litre 8,25 TL (2 adet fiyatı)

- Hayat Su 1,5 Litre 11,25 TL (6 adet fiyatı)

- Hayat Su 0,5 Litre 11,25 TL (12 adet fiyatı)

- Milkten Mikino Süt Çeşitleri 200ml 5,75 TL (6 adet fiyatı)

A101 aktüel 29 Temmuz 2019

- HI-LEVEL 32'' Dahili Uydu Alıcılı LED TV (duvara asma aparatı hediyeli) 1.049,00 TL

- Casper Via A3 Cep Telefonu 1.429,00 TL

- ATTLAS ECO 2500 4 zamanlı benzinli jeneratör 799,00 TL

- ATTLAS ECO T180 büyük Taşlama Makinesi 249,00 TL

- ATTLAS ECO BT50 Benzinli Ağaç Kesme Motoru 279,00 TL

- Bianchi 26'' Jant Nova Dağ Bisikleti 800,00 TL

- Bianchi 26'' Jant Alice Dağ Bisikleti 849,00 TL

-Zigon Sehpa 3'lü 79,95 TL

- Lisanslı Taraftar Tek Kişilik Yatak Örtüsü 29,95 TL

- marie claire Bayan Kısa Kollu Pijama Takımı S-M-L-XL bedenlerinde 23,95 TL

- Bestway Uzay Gemisi/Sürat Motoru Şişme Bot 29,95 TL

- Vitamin Pınarı Kollu Portakal ve Narenciye Sıkacağı 75,00 TL