A101 aktüel 4 Haziran | A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 4 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu.

A101 4 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 aktüel 4 Haziran 2020

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 4 Haziran 2020 tarihinden itibaren itibaren A101 market raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler arasında; Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon,

GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, Regal Büro Tipi Buzdolabı, 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap, Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi, Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi, Piranha Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti, Piranha Titan C Type Oto Multimedya Sistemi, Piranha

Dijital Lastik Basınç Ölçer, Piranha Araç İçi Soğutucu Fan, Piranha Aux Ses Aktarım Kablosu, Paşabahçe Dondurmalık 2'li, Luminarc Arcopal Pizza Tabağı, Banyo Klozet Takımı 2 Parça ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte A101 haftanın aktüel katalog ürünlerinin tamamı…

Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon 4.799 TL

HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı LED

Televizyon 1.449 TL

GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL

GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1.999 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 579 TL

Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL

Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 169 TL

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Sunny SN5MKSR04B Maharet El Mikseri 69,95 TL

Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL

Arzum OKO04-B Okka Minio Türk Kahve Makinesi 269 TL

2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL

Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,95 TL

Plastik Ürünler 5,95 TL

Trend Uzun Saklama Kabı 5,95 TL

Erzak Kabı 3'lü 12,95 TL

Kare / Dikdörtgen Saklama Kabı 4'lü 12,95 TL

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Oyuncak Basket Potası 11,95 TL

Oyuncak Şehir Kamyonları 14,95 TL

Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL

Silk&Blue Kız Çocuk Tayt 7,95 TL

Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Kısa Kollu Pijama Takımı 19,95 TL

Silk&Blue Bay Patik Çorap 4'lü 9,95 TL

Marie Claire Bayan Desenli Kaplı Sütyen 15,95 TL

Marie Claire Bayan Slip 3'lü 9,95 TL

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Marie Claire Bayan Atlet - Slip Takımı 11,95 TL

Luminarc Arcopal Oval Servis Tabağı 33cm 14,50 TL

Luminarc Arcopal Pizza Tabağı 32cm 14,50 TL

Luminarc Arcopal Opal Kase 27cm 14,50 TL

Papilla Kızartma Tenceresi 34,95 TL

Cem Nero Marble Tava Seti 3'lü 49,95 TL

Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık Sirkelik 2'li 9,95 TL

Paşabahçe Dondurmalık 2'li 5,95 TL

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Metaltex Yağ Sıçratmaz 8,50 TL

Fırın Kabı Çeşitleri 4,95 TL

Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 8,50 TL

Keramika Çift Renk Kupa 6,95 TL

Keramika Çift Renk Kase 6,95 TL

Piranha 1325 Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 149,95 TL

Piranha Titan C Type 7795 Oto Multimedya Sistemi 499 TL

Piranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 349 TL

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Piranha 7735/7736 Oto Teyp 99,95 TL

Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 89,95 TL

Piranha 11248 Metal Gövdeli Hava Kompresörü 79,95 TL

Piranha 6601 Led Ekranlı Park Sensörü 59,95 TL

Piranha PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi 45 TL

Piranha Araç İçi Soğutucu Fan 29,95 TL

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Piranha 6106 FM Transmitter 34,95 TL

Piranha Dijital Lastik Basınç Ölçer 24,95 TL

Oto Sökülebilir Jant Boyası ve Yüzey Kaplama 24,95 TL

Piranha Lastik Tamir Kiti 450 ml 14,95 TL

Piranha Hasır Oto Minderi 34,95 TL

Piranha Oto Halı Paspas Seti 29,95 TL

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Oto Koltuk Arkası Organizer 19,95 TL

Piranha Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 8,95 TL

Piranha Oto Ön Cam Güneşlik 7,95 TL

Piranha Oto Boyun Yastığı 2'li 19,95 TL

Piranha Oto Sürgülü Kol Dayama 69,95 TL

Piranha Direksiyon Kılıfı 24,95 TL

Piranha Araç İçi Otomatik Telefon Tutacağı 9,95 TL

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Piranha Araç Şarj Aleti 9,95 TL

Oto Bagaj Organizeri 17,95 TL

Piranha Oto Manyetik Telefon Tutucu 14,95 TL

Piranha Aux Ses Aktarım Kablosu 7,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 21,95 TL

Piranha Tek Fiyat Oto Aksesuarları 9,95 TL

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