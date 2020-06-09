A101 aktüel 6-12 Haziran | A101 6-12 Haziran 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 6-12 Haziran 2020 indirimleri de belli oldu. A101 6-12 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğuna at görseller yayınlandı. Haftanın A101 aktüel katalog ürünler yine dopdolu. Katalogda elektronikten züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, elektrikli el aletlerinden hırdavat ürünlerine kadar tüm ürünler piyasanın altında fiyatlarla satışa sunuldu.

A101 AKTÜEL 6-12 HAZİRAN 2020

Bolmix Vişne/Çilek Reçeli 1800 g 14,45 TL

Doğadan Gizli Bahçe Siyah Çay 1000 g 24,95 TL

Lipton Ice Tea Çeşitleri 1 l 2,95 TL

Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 kg 8,95 TL

Piliç Döner 200 g 4,50 TL

Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g 5,25 TL

Nestle Nesfit Sade Tam Tahıl ve Pirinç 12,94 TL

Torku Yarım Yağlı Yoğurt 2 kg 9,45 TL

Galle Karışık Turşu 680 g 3,45 TL

Yayla Gönen Baldo Pirinç 1000 g 11,95 TL

Mistral Peçete 100’lü 2,75 TL

Ekici Tereyağı 350 g 17,95 TL

Torku Tereyağı 250 g 14,50 TL

Pınar Tereyağı 350 g 20,45 TL

Dana Kavurma 250 g 18,95 TL

Dana Kasap Sucuk 400 g 17,45 TL

Pınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Sosis 240 g 5,45 TL

Bozbeyi Ezine Tam Yağlı Olgunlaştırılmış 13,95 TL

Pınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Salam 75 g 1,95 TL

Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze peynir 180 g 5,95 TL

Danone Aromalı Süt Çeşitleri 180 ml 1,15 TL

Danone Muzlu Süt 180 ml 1,15 TL

Muratbey Burgu Peynir 250 g 10,95 TL

Nimet Dondurulmuş Lahmacun 4×110 g 11,45

Pınar Pipetto Muz Aromalı Süt Bazlı İçecek 0,85 TL

Yayla Osmancık Yerli Pirinç 1 kg 6,95 TL

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 l 16,95 TL

Yudum Omega 3 Bitkisel Sıvı Yağ 1 l 8,95 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1,25 l 8,95 TL

Oreo Kremalı Kakaolu Bisküvi 12×38 g 9,95 TL

Marmarabirlik Kuru Sele Doğal Siyah Zeytin 11,95 TL

Dardanel Ton Balığı 400 g 14,95 TL

Cumhuriyet/Namet Çemeni Sıyrılmış Dana 8,95 TL

Jacobs Monarch Gold Kahve 47,5 g 5,95 TL

Nestle 1927 Çikolata Paketi 4×60 g 9,95 TL

Nescafe Kahve Çeşitleri 20’li 6,95 TL

Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü/Beyaz 9,95 TL

Mistral Peçete 100’lü 2,75 TL

Papia Kağıt Havlu 6’lı

Papia Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8’li 9,95 TL

Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1680 ml 24 9,95 TL

Duru Granül Matik Sabun 500 g 6,95 TL

Uni Soft Sensitive Islak Havlu 4×56 Adet 12,95 TL

Elseve Şampuan Çeşitleri 400 ml 8,45 TL

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 600 ml 16,95 TL

Vernel Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 40 7,95 TL