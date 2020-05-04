A101 aktüel 7 Mayıs | A101 7 Mayıs 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 7 Mayıs 2020 indirimleri de belli oldu.

A101 7 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda elektronik ürünlerden elektrikli ev aletlerine, derin dondurucudan züccaciye ürünlerine, anneler gününe özel hediyelik ürünlerden gıda ürünlerine kadar tüm ürünlerde büyük indirim fırsatı yer alıyor.

A101 aktüel 7 Mayıs 2020

Merakla beklenen A101 7 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Muhteşem ürünlerin yer aldığı haftanın A101 kataloğunda HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led TV, Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu, Altus AL 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge, Kiwi Kvc 4015 Şarjlı El Süpürgesi, Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler, Keramika 19 Parça Seramik Kahvaltı Seti, Hascevher Buse 8 Parça Tencere Seti, English Home Çift Kişilik Çarşaf Çeşitleri, English Home Büyük Boy Çift Kişilik Çarşaf Çeşitleri, Orkide Saksısı, Singer M1605 Dikiş Makinesi, LAV Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça v çok daha fazla üründe büyük indirim fırsatı yer alıyor. İşte A101 7 Mayıs aktüel katalog ürünlerinin tamamı…

HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led TV 2.699 TL

HI-LEVEL 49HL660 49" Full HD Smart Led TV 1.699 TL

Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu 1.199 TL

Bombeli Duvar Saati 34,95 TL

Piranha Dual USB Kablo 9,95 TL

Piranha Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL

Altus AL 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 749 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 429 TL

Arzum AR-2003 Cookart Eco Midi Fırın 279 TL

Sunny SN5BLD24B Maharet El Blender Seti 119 TL

Kiwi Kvc 4015 Şarjlı El Süpürgesi 139 TL

Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge 499 TL

Aprilla AEP 7813 Şarjlı Epilatör 69,95 TL

POLOSMART Yüz Temizleme Seti 29,95 TL

Taç Elektrikli Cezve 9,95 TL

Nehir Tatlı Kaşığı - Tatlı Çatalı 3,50 TL

Nehir Çay Kaşığı 2,50 TL

Nehir Yemek Kaşığı - Yemek Çatalı 3,95 TL

Nehir Servis Gereçleri 14,95 TL

Keramika 19 Parça Seramik Kahvaltı Seti 99,95 TL

Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler 5,45 TL

Hascevher Buse 8 Parça Tencere Seti 249,95 TL

Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tencere 79,95 TL

Hascevher Lotus Tava 49,95 TL

LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 10,95 TL

LAV Kapaklı Şişe 700cc 9,95 TL

LAV Kapaklı Şişe 1200cc 10,95 TL

LAV Altın Yaldızlı Kapaklı Şişe 12,95 TL

LAV Saklama Kabı 2,95 TL

LAV Tatlı Kasesi 2,95 TL

LAV Kahve Yanı Bardağı 2,50 TL

LAV Şekerlik 4,95 TL

LAV Kahvaltı Tabağı 2,75 TL

LAV Çay Seti 12 Parça 32,50 TL

LAV Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 37,50 TL

Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 59,95 TL

Borcam Kare Tepsi 1950 cc 14,95 TL

Aksu Döküm Kek Kalıpları 69,95 TL

Güral Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 39,95 TL

Dekorlu New Bone Porselen Kupa 11,95 TL

Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 29,95 TL

Mutfak Gereçleri 29,95 TL

Brillant Çift Kişilik Nevresim Takımı 95 TL

English Home Çift Kişilik Yastık Kılıfı Çeşitleri 14,95 TL

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Çeşitleri 44,95 TL

English Home Çift Kişilik Çarşaf Çeşitleri 39,95 TL

English Home Büyük Boy Çift Kişilik Çarşaf Çeşitleri 49,95 TL

Marie Claire Bayan Dantelli Slip 3'lü 9,95 TL

Marie Claire Bayan Pamuklu Üçgen Sütyen 14,95 TL

Marie Claire Bayan Dantelli Atlet 7,95 TL

Marie Claire Bayan Dantelli Bralet 17,50 TL

Marie Claire Bayan Dantelli Boxer 6,95 TL

DoReMi Bayan Soket Çorap 1,95 TL

DoReMi Bayan Suba Çorap 1,50 TL

Nouvelle Bay / Bayan Bornoz 39,95 TL

Marie Claire Bayan Kısa Kollu Pijama Takımı 29,95 TL

Orkide Saksısı 4,95 TL

Makrome Saksı 6,25 TL

Canlı Çiçek Afrika Menekşesi 6,95 TL

Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL

Canlı Çiçek Orkide 29,95 TL

Bayan Bel Çantası 29,95 TL

Bayan Askılı Omuz Çantası 34,95 TL

Bayan Makyaj / El Çantası 11,95 TL

Quartz Bayan Kol Saati 34,95 TL

Bayan Ayakkabı 19,95 TL

Bayan Terlik Çeşitleri 12,95 TL

LOOCK'S ABS Orta Boy Valiz 119,95 TL

Pubg Mini Set 29,95 TL

Kızma Birader 19,95 TL

Metropol 26,95 TL

Pubg Tabanca 14,95 TL

Kitap Çeşitleri 1,95 TL

Sabahattin Ali Kitapları 3,95 TL

Nesli Tükenen Hayvanlar Okuma Kitapları 3,95 TL

Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri 79,95 TL

Sleepy Sirkeli Limonlu Doğal ve Organik Islak Havlı 50'li 6,95 TL

Derby Tek Bıçaklı Tıraş Bıçağı 13'lü 6,95 TL

Signal Ekstra Fresh Diş Macunu 75ml + Diş Fırçası 14,90 TL

Çiçeğim Duşakabin Temizleyici 750ml 4,95 TL

Vip Yedek Mop Bezi 11,95 TL

Vileda Rainbow Bulaşık Süngeri 10'lu 5,95 TL

Vip Mop Temizlik Kova Seti 119 TL

Miss Arap Sabunu 2750ml 15,90 TL

Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 950g 19,90 TL

Bereket Dondurulmuş Piliç Döner 900g 17,95 TL

Torku Tereyağı 1 Kg 47,95 TL

Ahir Tam Yağlı Yaze Tost Peyniri 49,95 TL

Rama Kase Margarin 450g 7,25 TL

Diyetsan Siyez Unu 750g 7,95 TL