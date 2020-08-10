A101 aktüel 8 - 14 Ağustos | A101 8 - 14 Ağustos 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel 8-14 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı. Market zinciri a101'de aktüel ürünlerde bu hafta 10 TL ve üzeri alışverişlerde Loreal Micellar Makyaj temizleme suyu 44,90 yerine 14,95 TL. Haftanın yıldızları ise kahvaltılık çeşitleri oldu. Ekici tam yağlı süzme peynir 500 gr %24 indirimle müşterilerini bekliyor. İşte detaylar...

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00'da açılmakta olup açılmaktadır.

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE AÇIK MI?

A101 mağazaları Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Özel günler ve bayramlardaki çalışma saatlerini mağaza üzerinden takip etmek gerekmektedir.

A101 AKTÜEL 8 - 14 AĞUSTOS 2020