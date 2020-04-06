A101 aktüel 9 Nisan | A101 9 Nisan 2020 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler indirimi başladı. Bu hafta yayımlanan katalog ile A101 9 Nisan 2020 indirimleri de belli oldu.

İşte A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler ve A101 Aktüel 9 Nisan 2020 kataloğu şu şekilde...

A101 9 Nisan 2020 tarh aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müthiş ürünlerin yer aldığı haftanın A101 aktüel kataloğunda; elektronik ürünlerden derin ve çamaşır makinesine, orijinal crocs marka bay-bayan terlikten yapı inşaat malzemelerine, mobilyadan porselen tabak çeşitlerine, ev elektronik ve tekstil ürünlerinden temizlik malzemelerine ve gıda ürünlerine kadar büyük indirimli fiyatlar yer alıyor.

A101 aktüel 9 Nisan 2020

Merakla beklenen 9 Nisan 2020 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin arasında; Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu, SEG Derin Dondurucu, SEG

SCM 7101 Çamaşır Makinesi, Crocs Bayan Terlik Çeşitleri, Crocs Bay Terlik Çeşitleri, Casati Sinergia Tavan Boyası, Dyo Yapı-Silk Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası, Akrilik Sprey Boya 400 ml, ISONEM Nem ve Rutubet Boyası, 5 Raflı Kitaplık ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte A101 9 Nisan 2020 aktüel

katalog ürünlerinin tamamı…

Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1.999 TL

Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 34,95 TL

HI-LEVEL 49" HL49DLK08 Full HD Dual Led TV 1.599 TL

SEG SDF 2451 M Derin Dondurucu 1.199 TL

SEG SCM 7101 Çamaşır Makinesi 1.149 TL

Crocs Bay Terlik Çeşitleri 189,95 TL

Crocs Bayan Terlik Çeşitleri 189,95 TL

Crocs Çocuk Terlik Çeşitleri 149,95 TL

Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 47,95 TL

Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 49,95 TL

Dyo Yapı-Silk Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası 7,5 Kg 149,95 TL

Akrilik Sprey Boya 400 ml 9,95 TL

ISONEM Nem ve Rutubet Boyası 1 Kg 44,95 TL

16" Takım Çantası 17,95 TL

Tek Fiyat Boya Ürünleri 2,95 TL

4 Basamaklı Merdiven 75 TL

5 Raflı Kitaplık 99,95 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL

Oyuncak 4x4 Araç 12,95 TL

Yumuşak Zıplayan Top 3'lü 6,95 TL

Oyuncak Doktor / Kuaför Seti 12,95 TL

Oyuncak Dinazor Seti 12,95 TL

Askılı Vakum Poşet 9,95 TL

Köstekli Duvar Saati 17,95 TL

Bayan Spor Ayakkabı 34,95 TL

3 Gözlü Organizer 8,95 TL

ArdaCam Ayaklı Kapaklı Cam Servis Tabağı 24,95 TL

ArdaCam Cam Tabak 2,50 TL

ArdaCam Cam Kare / Yuvarlak Kase 24,5cm 8,95 TL

A101 9 Nisan 2020 aktüel kataloğu

ArdaCam Cam Kare / Yuvarlak Kase 13cm 2,50 TL

ArdaCam Akkun Ayaklı Meyvelik 22,50 TL

Metal Saklama Kabı 3'lü 19,95 TL

Kapaklı Sığ Kase 9,95 TL

Manuel Doğrayıcı 19,95 TL

LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 400cc 8,50 TL

Lisanslı Matara 500cc 8,50 TL

Trend Saklama Kabı 7,50 TL

Tabak Rafı - Tava Rafı 12,95 TL

Ceviz Kıracağı 4,95 TL

Sarımsak Ezici 4,50 TL

Hazneli Rende 4,95 TL

Çok Amaçlı Katlı Düzenleyici 37,50 TL

Mini Sepet Çeşitleri 2,95 TL

Pratik Ürünler 6,95 TL

Porlanda Tekli Porselen Ürünler 5,95 TL

Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ütü 179 TL

Sunny Reflex Çelik Kettle 59,95 TL

Kiwi KCM-7510 Elektrikli Cezve 29,95 TL

Kiwi KVC-4105 Elektrikli Süpürge 199 TL

Arzum AR-5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 85 TL

Aprilla ATR-7025 Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 69,95 TL

Kaymaz Taban Kadife Yolluk 80x300cm 59,95 TL

Kaymaz Taban Kadife Yolluk 80x150cm 29,95 TL

Kaymaz Taban Kadife Halı 4 Metrekare 99,95 TL

Kaymaz Taban Kadife Halı 120x180cm 49,95 TL

Brillant Çift Kişilik Nevresim Takımı 74,95 TL

Silk&Blue Bay Soket Çorap 3'lü 19,95 TL

Peros Çamaşır Yumuşatıcı 5 Kg 14,95 TL

Peros Sıvı Deterjan Çeşitleri 2310 ml 17,95 TL

Çiçeğim Konsantre Toz Deterjan Çeşitleri 9 Kg 29,95 TL

Porçöz Yağ Çözücü Sprey 750 ml 8,95 TL

Peros Çamaşır Suyu 5 Kg 9,25 TL

Peros Bulaşık Deterjanı 5 Kg 16,95 TL

Ülker Hanımeller Tatlı / Tuzlu Kurabiye 170g 2,95 TL

Pompito Karışık Meyve Aromalı Yuvarlak Sakız 6'lı 1 TL

Biskrem Vişneli Çikolata Dolgulu Bisküvi 90g 2 TL

Sleepy Natural Ultra Hassas Hijyenik Ped 40 Adet 14,95 TL

Mendiva Islak Cep Mendili 12x15 Adet 8,95 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 2x225g 23,95 TL