İş arayanlar için ilk akla gelen mağazalardan biri olan A101'de yeni yılda da alımlar başladı. Peki A101 alımları ne zaman 2021? A101 başvuru nasıl yapılır? A 101 personel alım şartları neler? A 101 maaşları ne kadar 2021?

A101 ALIMLARI NE ZAMAN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

A101 personel alımları sık sık oluyor. Bu nedenler alımların ne zaman biteceği hakkında bir tarih verilmiyor. Başvuruda bulunmak isteyenler aşağıdaki linke tıklayabilir.

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A101 PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamusal haklardan mahrum olmamak,

Yoğun iş temposuna uyum sağlamak,

En az lise mezunu olmak,

Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Vardiyalı çalışmaya uyum gösterebilecek,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak gibi şartlardır.

A101 AÇIK KADROLAR HANGİLERİ 2021?

Beden İşçisi (Genel)

Market Elemanı

Satış Danışmanı / Uzmanı

Kasiyer

Muhasebeci

Şoför-Yük Taşıma

Mağaza Satış Elemanı(Engelli)

(Engelli)Satış Elemanı

Satış Elemanı

Kalite Güvence Asistanı

Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu

Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi

Reachtruck Operatörü

Unlu Mamüller Personeli

Meyve-Sebze Personeli

Kozmetik Personeli

Et-Şarküteri Personeli

Kasa Reyon Personeli

Taze Gıda Personeli

Depo Personeli

Kasa Reyon Personeli

Mağaza Personeli

Mağaza Satış Elemanı

Genel Başvuru

A101 MAAŞLARI NE KADAR 2021?

A101 2021 personel maaşları 2021 yılı asgari ücret kadardır. A101 marketlerde yemek ücreti de aylığın içine dahil edilmektedir. Böylelikle çalışanlar asgari ücretin biraz üstünde maaş almaktadır. Mağaza sorumlusu olan kişilerin maaşlarında da artış yaşanmaktadır. Mağaza sorumluları ilgili şubenin eksikliklerini, vardiyasını ve stok durumunu kontrol eder. Mağaza sorumlusu olmak için boşalan bir pozisyon bulunuyorsa mağaza içinden personel seçimi yapılır.