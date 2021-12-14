A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi, görenleri şaşkına çevirdi

Vatandaşın, hesaplı olarak nitelendirilen A101 marketlerinde alışveriş yapması artık cep yakacak. Son zamanlarda piyasa hareketliliğini kendi lehine çevirmeye çalışan market zincirleri, 112 üründe büyük fiyat değişikliğine gitti. Süt ve süt ürünlerinden, şekerlere, pirinçten, makarnaya bir çok kategoride fiyatların artışa geçmesi, vatandaşta tepki uyandırdı.

FİYAT LİSTESİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Market zincirlerinde değişikliğe giden fiyatlarda, en çok peynir ve yoğurt gibi ürünlerin fiyatları yükseltildi. Ürünlere yapılan yüzde 40'a varan zamlar, etiketlere yansıtıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, zam yapılan ürünler listesinin paylaşıldığı bir gönderinin altına tepki gösteren yorumlarda bulundular. Tüketicilerin marketlere yaptığı çağrıda "O ürünler zaten elinizde var. Bu kadar mı aç kaldınız? Tüketiciyi düşünmezseniz, yarın bir gün bizler de sizleri düşünmeyiz. En hesaplı market diyor, fırsatçılıkta sınır tanımıyorsunuz. Bu eyleminizden yol yakınken geri dönün." ifadeleri yer aldı.