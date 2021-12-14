Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i üzecek sözler! İlişkinin sonunda evlilik yok mu? "İnsanın sevgilisi oyuncu olunca..."CNN Türk muhabiri, canlı yayında öyle bir pot kırdı ki! Hatasını anlayınca hemen düzeltti ancak...'Noynoy' davası tam gaz devam! Danla Bilic rahat durmuyor! Seren Serengil'in damarına basmaya devam ediyor!Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aydın Birsel'in biyografisi...Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Halkın ekmeği üzerinden siyaset yapmayınEyüpspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Menemenspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Siyonizm ne demek, TDK'ya göre Siyonizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi, görenleri şaşkına çevirdi

A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi, görenleri şaşkına çevirdi

A101 marketlerinde fırsatçılık yeniden gündeme geldi. Piyasalardaki hareketliliği gören market zincirler, 112 ürünün fiyatlarında değişikliğe gitti.

A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi, görenleri şaşkına çevirdi

Vatandaşın, hesaplı olarak nitelendirilen A101 marketlerinde alışveriş yapması artık cep yakacak. Son zamanlarda piyasa hareketliliğini kendi lehine çevirmeye çalışan market zincirleri, 112 üründe büyük fiyat değişikliğine gitti. Süt ve süt ürünlerinden, şekerlere, pirinçten, makarnaya bir çok kategoride fiyatların artışa geçmesi, vatandaşta tepki uyandırdı.

A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi

FİYAT LİSTESİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Market zincirlerinde değişikliğe giden fiyatlarda, en çok peynir ve yoğurt gibi ürünlerin fiyatları yükseltildi. Ürünlere yapılan yüzde 40'a varan zamlar, etiketlere yansıtıldı.

A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal medya kullanıcıları, zam yapılan ürünler listesinin paylaşıldığı bir gönderinin altına tepki gösteren yorumlarda bulundular. Tüketicilerin marketlere yaptığı çağrıda "O ürünler zaten elinizde var. Bu kadar mı aç kaldınız? Tüketiciyi düşünmezseniz, yarın bir gün bizler de sizleri düşünmeyiz. En hesaplı market diyor, fırsatçılıkta sınır tanımıyorsunuz. Bu eyleminizden yol yakınken geri dönün." ifadeleri yer aldı.

A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT