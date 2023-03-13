A101 gıda değil otomobil indirimi yaptı! 120.000 TL etiketle bakın hangi aracı satacak!

A101 RESMEN ÇILDIRDI BU SEFER BAKIN NE SATIYOR!

A101, her hafta yenilenen kataloğu ile bu sefer beklentileri arşa çıkardı. TV, Cep telefonu yatak, motor, bisiklet bile satan A101 bu sefer hiç akla bile gelmeyecek bir şey satıyor….





Uzun yıllardır sevilen ve güvenle takip edilen market zincirlerinden biri olan A101 kampanyalarına bir yenisini ekledi bu sefer arama satacak!!!

Haftalık olarak hem uygun fiyatlı hemde bir birinden kaliteli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan A 101 bu sefer çok farklı bir ürün getiriyor. Müşteriler ise hala şokta.

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A101, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren ve yurt dışında bile güzenle ürün satan en büyük zincir marketler arasında bulunuyor. Kişisel bakım ürünleri, oyuncaklar, mutfal eşyaları çeyiz eşyaları derken çitayı arşa çıkaran A 101 bu kez herkesi çok şaşırttı. A 101 de elektirikli aracın satışa çıkarıldığını duyan ve gören binlerce kişi aracın mağazaya mı getireleceğini de oldukça merak ediyor. Ancak bu tarz satışa çıkarılan ve oldukça yer kaplayan ürünler marketin internet sitesi üzerinden satılıyor. Bu konuda daha önce açıklama getiren market zinciri bu tarz ürünlerin mağaza da sergilenmesine imkan olmadığını ifade ederek yer tasarrufundan dolayı internet satışına açık olduğunu belirtmişti. Elektirikli aracı piyasa koşullarının altında satışa çıkaran A 101 de bu hafta yine yok yok.

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A101’DE BU HAFTA

A101'de elektrikli araç çılgınlığı! Çalışma masası 749 TL, çay makinesi 899 TL! Bu fiyatlar kaçmaz

Volta EV1 elektrikli araç 119.990 TL





Lg 43'' smart led tv 10.499 TL

Flavel davlumbaz 1.599 TL

Samsung galaxy A23 cep telefonu 7.149 TL

Fakir dikey şarjlı süpürge 2.999 TL





Fakir toz torbasız süpürge 1.899 TL

Korkmaz tost makinesi 1.099 TL

Samsung no - frost buzdolabı 17.999 TL





Samsung bulaşık makinesi 8.499 TL

Techwoodbanyo tartısı 119 TL

Sürgülü gardırop 3.499 TL

2 çekmeceli gardırop 2.199 TL

Korkmaz çay makinesi 899 TL





King kişisel blender 449 TL

Erzak dolabı 1.099 TL

Kitaplıklı çalışma masası 749 TL

Fakir saç kurutma makinesi 529 TL

Köşe koltuk takımı 2.399 TL





4kişilik mutfak masası takımı 1.999 TL

Dijital baskı halı 539 TL

Dijital baskılı yolluk 219 TL

Tek kişilik lastikli çarşaf 79.95 TL

Dijital bateri seti 4.499 TL

Katlanır yer yatağı 239 TL

2'li yastık seti 64.95 TL

88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano 8.999 TL

Casıo org 3.599 T