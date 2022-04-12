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A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatları ne kadar?

iPhone almak isteyen binlerce vatandaş, telefon fiyatlarını yakından takip ediyor. iPhone telefonlarının A101’e ne zaman geleceği merak konusu oldu. A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatları ne kadar? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatları ne kadar?

Düşük fiyatlarla telefon almak isteyen vatandaşlara sevindiren haber geldi. A101 marketi yeni yayınladığı ilan da iPhone telefonlarının satılacağını duyurdu. iPhone almak isteyen kişiler telefonların ne zaman geleceğini ve fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatları ne kadar? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatları ne kadar?

A101 IPHONE 13 PRO NE ZAMAN GELECEK?

iPhone markasından vazgeçmek bilmeyen vatandaşlar, telefon fiyatlarını sıkça araştırdı. A101’in yayınladığı ilana göre, iPhone 13 Pro vatandaş için satışa sunulacak. A101, vatandaşlara güzel haberi vererek, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını açıkladı.

A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatları ne kadar?

A101 IPHONE 13 256 GB VE İPHONE 13 PRO 128 GB FİYATLARI NE KADAR?

Dört gözle telefonlardaki indirimi bekleyen kişilere sevindiren haber geldi. A101 , iPhone telefonları 2.000 lira indirimle satılacağını duyurdu. Apple’ın resmi internet sitesinde 20.799 TL’ye sattığı iPhone 13 256 GB, bu perşembe A101’de 18.599 TL’den (-2.200 TL) satılacak. 24.999 TL’ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL’den (-2.000 TL) alıcı bulacak.

A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatları ne kadar?

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