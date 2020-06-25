2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşlar, A101 kurban fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. ''A101 Kurbanlık fiyatları 2020 yayınlandı mı?, Kurbanlık fiyatları A101'' başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020 YAYINLANDI MI?

CarrefourSA'nın 2020 kurbanlık fiyatlarını açıklamasının ardından vatandaşlar, A101'den de önümüzdeki haftalarda kurban fiyat listesini bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kurban fiyat listesini Kurban Bayramı'na bir ay kala açıklayan A101 için vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. 2020 A101 kurbanlık fiyatlarının açıklanmasının ardından bütün detaylarıyla kurban satış fiyatlarını haberimizde eş zamanlı olarak bulabilirsiniz.

2019 YILINDA A101 KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?

A101 14 kiloluk Karaman Koç kurbanlık fiyatı 1.195 lira olarak açıklanmıştı. A 101'de kurbanlık dana fiyatı ise 20 kilo et için 1.345 lira olarak açıklanmıştı. Denizbank kartı olanları 50 lira indirim sağlanırken, Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit yapıldı.

A101'DE KURBAN KESİM SİSTEMİ

1-) Kurbanlık Nasıl Seçilir?

Ülkemizin 4 bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından yapılan gerekli kontrollerden geçtikten sonra satın alınır ve satın alınan tüm kurbanlıklar yerli besidir.

2-) Kurban nasıl kesilir?

Kurbanlıklar kesilmeden önce veterinerler hekimler tarafından muayeneleri yapılır ve tüm gerekli testlerden geçirilir. Kurban kesimleri, yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak onaylı kesimhanelerde İslami kurallarına uygun olarak bayram namazının hemen ardından, vekalet alınarak kesilir.

3-) Kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurbanlık koçlar kesim sonrasında toplu halde soğutma odalarına alınacaktır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, kurbanlık 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır. Kemikli kurbanlık koçun minimum ağırlığı 14 kg’ dır. Dana’nın ağırlığı ise minimum 20 kg’dır. Kesilen kurbanlıklar soğutmalı araçlar ile mağazalara teslim edilecektir.

2020 KURBAN BAYRAMI

Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur.

%99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.