A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları 2019 | Büyükbaş, Küçükbaş fiyatları kaç TL

2019 Kurban Bayramı fiyatları belli olmaya başladı. Kurban kesecek olanlar yurt içi ve yurt dışı bağışları tercih edebileceği gibi bazıları da A101 kurbanlık fiyatları için araştırma yapmakta. Aynı şeklide Carrefour kurbanlık fiyatlarını da merak edenlere belirtmek isteriz ki büyük marketler zincirinden henüz 2019 kurban fiyatları için resmi bir açıklama gelmedi. Geldiği takdirde ise sitemizden anında güncelleneceğinden emin olabilirsiniz.

A101 CARREFOUR MİGROS 2019 KURBAN FİYATLARI

Kurban bayramı için artık geri sayım başlarken, kurban kesmeye hazırlanan müslüman alemi, kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Ancak bu bilgilendirme için hiçbir kaynak bulunmamaktadır. Henüz 2019 fiyatları gelmemesi sebebi ile sizin için 2018 kurban fiyatlarını derledik. İşte A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları 2018 burada.

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2018

Migros 2018 yılı kurbanlık fiyatları 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1155 TL, 16 kilogramlık koç için ise 1.295 lira olarak belirledi. 21 kilogramlık büyükbaş kurbanlık ise bin 1245 TL’den satılıyor. Money bonus ile 100 TL indirimli satın alabileceksiniz. Üstelik kurbanlığınızı 6-9 taksitle satın alabilirsiniz.

A101 KURBANLIK FİYATLARI 2018

Kurbanlık alımında ilk adres olarak kendisini gösteren A101 marketleri 2018 yılı Kurbanlık fiyatlarını yayınladı. A101 kurbanlık fiyatları büyükbaş ve küçükbaş olarak farklılık gösterirken, A101 tarafından kesilecek olan kurbanlıklar yerli besi ve helal kesim olarak müşterileri ile paylaşıldı.

A101 tarafından verilen bilgide 2018 A101 Kurbanlık fiyatları küçükbaş kurban için 995 lira, büyükbaş kurbanlık için hisse başı 1095 lira olarak açıklandı.

A101'DE TAKSİT VAR MI?

A101 kurbanlık fiyatlarında taksit imkanı da var. Yapı kredi Wordcard ile yapacağınız kurbanlık alımında +50 TL puan hediye etiketi var. Ayrıca Bonus – Maximum – World kart sahiplerine 110,55 TLx9 taksit ile kurbanlık sunulmuş.

CARREFOUR KURBANLIK FİYATLARI 2018

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıklarda en uygun fiyatları ve ödeme kolaylıkları sunan CarrefourSA, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarda kredi kartına vade farksız 9 taksit fırsatı sunuyor. Üstelik CarrefourSA bu yıl kurbanlık alan müşterilerine 3’lü içecek paketini de hediye ediyor.

2018 Kurban Bayramında CarrefourSA mağazalarında 1 Temmuz – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında canlı kurbanlık alımı yapabilirsiniz. Kurban siparişlerinizi adresinize teslim edilecek şekilde www.carrefoursa.com üzerinden verebilir veya 21 Ağustos – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında size en yakın CarrefourSA’dan satın alabilirsiniz.

Satın aldığınız kurbanlığı dilerseniz hemen alıp götürebilir, dilerseniz keseceğiniz güne kadar CarrefourSA’nın özel emanet çadırında ücretsiz olarak bırakabilirsiniz.

Hijyenik koşullarda ücretsiz kurbanlık kesimi yapan CarrefourSA ile belirli kuruluşlara kurban bağışı da yapabilirsiniz.CarrefourSA mağazalarındaki kurbanlık kesimleri 22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor. CarrefourSA canlı kurban satışlarında randevulu kesim imkanı da sunuyor. Satın alıp emanete bıraktığınız kurbanlık için size verilen emanet fişinde kesim tarihi ve saatini görebilir, böylece kurbanlığınızın kesileceği saatte CarrefourSA’ya gelip, hiç beklememiş olursunuz.

CarrefourSA’da kurbanlık fiyatları şu şekilde:

Kıvırcık Koç Kurban Paketi 1.285 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.235 TL. (min. 17 kg)

Karaman Koç Kurban Paketi 1245 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.195 TL. (min. 17 kg)

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi (1/7 hisse) 1.225 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.175 TL. (min. 19 kg kemiksiz et)

Bayramın 4. günü teslim edilmesi şartıyla Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1.190 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.140 TL. Üstelik CarrefourSA kart ile alımda ekstra 15 TL puan hediye.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos hafta sonu tatili, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

Kurban kesilecek hayvanda olması gereken şartlar nelerdir:

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, âzaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer.

Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı âzaları eksik meselâ bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz.

Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal ve deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur.

Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz.

Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir:

Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir. Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lâzımdır:

1. Vakit: Kurbanın kesim vakti, Kurban Bayramı'nın birinci günü fecrin doğuşundan itibaren, üçüncü gün güneş batıncaya kadarki üç günlük süredir. Bu müddet içinde kurbanın kesilmesi şarttır. Bu vakitler dışında kurban kesilmesi sahih olmaz. Kurbanı gece kesmek mekruhtur.

2. Kesilecek hayvanın ayıplardan sâlim olması: Allah`a kurbiyet ve ibâdet maksadıyla kesilecek hayvanların kusursuz ve ayıpsız olmasına Müslümanların dikkat etmeleri, Peygamberimizin (asm) birçok hadîslerinde emredilmiştir.