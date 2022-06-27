A101 öyle bir şey yaptı ki, duyanların ağzı açık kaldı! Teknolojik ürünün yanı sıra tekne satışına da başladı! Hem de inanılmayacak fiyata! A101, bu perşembe günü dikiş makinesi, elektrikli motosiklet, buzdolabı, çamaşır makinesi, cep telefonu, türk kahvesi makinesi, Led Smart TV ve kıyma makinesi gibi teknolojik aletlerin yanı sıra tekne satışına da başlıyor!

1 15 A101, bu perşembe günü eşi benzeri görülmemiş bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.