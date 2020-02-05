A101 aktüel ürünler indirimi başlıyor. A101 Sevgililer Günü ürünleri 2020 indirimleri ise oldukça merak ediliyor. İşte hediye almak isteyenler için A101 Sevgililer Günü kataloğu...

A101 Aktüel 13 Şubat 2020 Perşembe tarihli kampanya kataloğu ile satışa sunulacak olan indirimli ürünlerine baktığımızda yine sınırlı sayıda özenle hazırlamış ve Aldın Aldın etiketi ile sizlerin tercihine sunulacak muhteşem ürünlerin olduğunu söylemek mümkün.

Şubat ayı içerisinde yer alan 14 Şubat Sevgililer Günü Ürünleri 2020 yılı için A101 özenle hazırladığı kampanyaları dışında bu hafta A101 Kataloğu fırsatları içerisinde her kampanya döneminde olduğu gibi 13 Şubat A101 Kataloğu ilk sayfasında son teknolojik özelliklerle üretilmiş olan Teknoloji ürünleri yine A101 Katalog kampanya avantajları ile listedeki yerini almış. A101 Bu Hafta diğer ürünleri ise; Beyaz Eşya grubundan, Elektrikli Ev aletlerine, Mutfak Gereçlerineden, Ev Tekstili ve Giyim Ürünlerine, Züccaciyeden, Mutfak yardımcı Ürünlerine bir çok kategoride yüzlerece ürün peşin fiyatına kredi kartına taksit avantajlı ile satışa sunulacak.

Ayrıca; A101 13 Şubat 2020 Kataloğu içerisinde Çok Amaçlı Dolaplar, Evlerinizde ihtiyaç duyduğunuz ürünlerde bu hafta kampanyalar arasında. A101 Market hazırladığı kampanyalarında en fazla merak edilen ürün grubu Temel İhtiyaçlarınıza yönelik ürünlerde yapılan kampanyalar. İşte bu haftada tüm reyonları kapsayacak ve Enflasyonla mücadele kapsamında büyük indirim avantajları ile A101 Hafta Sonu, A101 Haftanın Yıldızları, A101 Çok Al Az Öde ve yapacağınız 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürün avantajları ile muhteşem ürünler temel ihtiyaçlarınızı daha ucuza karşılamanız için özenle hazırlanmış diyebiliriz. İşte tüm bu detaylara geçmeden önce; yeni dönem kampanyaları 13 Şubat 2020 Perşembe gününe kadar geçerli olacak A101 Aktüel Ürünleri nelerdir bakalım…

A101 Sevgililer Günü ürünleri 2020

A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat 2019 Perşembe çn yayımlandı. A101'de 14 Şubat Sevgller Günü'ne özel ürünler damga vuruyor. Elektronk chazlarda telev ve akıllı cep telefonları öne çıkarken, mutfak gereçler ve tekstil ürünler ve çiçek ve sevgili kol saat le kalpli pastalar ve gıda ürünler öne çıkıyor.

Samsung 43NU7100 UHD 4K Smart Tv 2929 TL

HI-LEVEL 48″ FullHD Smart Led TV 1999 TL

Honor 9 Lte Cep Telefonu 1299 TL

Fantom Elektrkl Süpürge 179 TL

Kw Fltre Kahve Maknes 89,95 TL

Aprlla Kulak Burun Kılı Kesme Maknes 11,95 TL

Snbo Türk Kahves Maknes 29,95 TL

Aprlla Mekank Banyo Baskülü 22,95 TL

Aprlla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Maknes 39,95 TL

GoSmart Suya Dayanıklı Taşınablr Kablosuz Hoparlör 34,95 TL

Pranha Kablosuz Gamng Mouse 19,95 TL

Fantom Elektrkl Süpürge 179 TL

Kw Fltre Kahve Maknes 89,95 TL

Aprlla Kulak Burun Kılı Kesme Maknes 11,95 TL

Snbo Türk Kahves Maknes 29,95 TL

Aprlla Mekank Banyo Baskülü 22,95 TL

Aprlla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Maknes 39,95 TL

GoSmart Suya Dayanıklı Taşınablr Kablosuz Hoparlör 34,95 TL

Pranha Kablosuz Gamng Mouse 19,95 TL

Ahşap Ayaklı Langırt Oyunu 149,95 TL

Oyuncak Şarkı Söyleyen Peluş 49,95 TL

Oyuncak Tencere Tava Set 9,95 TL

Oyuncak Metal İş Arabaları 6,95 TL

Oyuncak Temzlk Set 12,95 TL

Her Deney Br Eğlence Set 2,50 TL

1000 Parça Puzzle 14,95 TL

Pepee Eğtc Yapboz 4,95 TL

Alarmlı Metal Masa Saat 19,95 TL

Canlı Ççek Büyük Boy Sümbül 6,95 TL

Kutulu Mn Orkde 24,95 TL

Sevgl Kol Saat çeştler 49,95 TL

MDFden üretlmş 3 Parçalı Tablo 5,95 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 165 TL