A101 sonunda bunu da yaptı! Tekne satışından sonra şimdi de Elektrikli Motosiklete sıra geldi! A101 Aldın aldın kampanyası ile oldukça uygun fiyat ile satılan Volta VS2 Elektrikli Moped Motosiklet vatandaştan yoğun ilgi görecek!

1 6 A101'de tekneden sonra şimdi de Elektrikli Motosiklet satışı başladı.