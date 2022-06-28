  1. FOTO GALERİ
  2. TEKNOLOJİ
  3. A101 sonunda bunu da yaptı! Tekne satışından sonra şimdi de Elektrikli Motosiklete sıra geldi!

A101 sonunda bunu da yaptı! Tekne satışından sonra şimdi de Elektrikli Motosiklete sıra geldi!

A101 Aldın aldın kampanyası ile oldukça uygun fiyat ile satılan Volta VS2 Elektrikli Moped Motosiklet vatandaştan yoğun ilgi görecek!

A101 sonunda bunu da yaptı! Tekne satışından sonra şimdi de Elektrikli Motosiklete sıra geldi! 116

A101'de tekneden sonra şimdi de Elektrikli Motosiklet satışı başladı.