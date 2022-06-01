A101 vatandaşları marketlere akın ettirecek! 'Aldın aldın' kampanyasında Plazma TV, Telefon, Çamaşır makinası ve Buzdolabında görülmemiş indirim! A101 'Aldın aldın' kampanyası ile vatandaşın kalbini on ikiden vurdu. 2 Haziran kataloğunda yer alan teknoloji ürünlerinden Plazma TV, Telefon, Çamaşır makinası, Buzdolabı gibi ev eşyalarında birçok üründe büyük indirim yapıldı.

1 11 A101, 'Aldın aldın' kampanyası ile 2 Haziran Perşembe günü halkı marketlere akın ettirecek.