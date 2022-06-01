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  3. A101 vatandaşları marketlere akın ettirecek! 'Aldın aldın' kampanyasında Plazma TV, Telefon, Çamaşır makinası ve Buzdolabında görülmemiş indirim!

A101 vatandaşları marketlere akın ettirecek! 'Aldın aldın' kampanyasında Plazma TV, Telefon, Çamaşır makinası ve Buzdolabında görülmemiş indirim!

A101 'Aldın aldın' kampanyası ile vatandaşın kalbini on ikiden vurdu. 2 Haziran kataloğunda yer alan teknoloji ürünlerinden Plazma TV, Telefon, Çamaşır makinası, Buzdolabı gibi ev eşyalarında birçok üründe büyük indirim yapıldı.

A101 vatandaşları marketlere akın ettirecek! 'Aldın aldın' kampanyasında Plazma TV, Telefon, Çamaşır makinası ve Buzdolabında görülmemiş indirim! 1111

A101, 'Aldın aldın' kampanyası ile 2 Haziran Perşembe günü halkı marketlere akın ettirecek.