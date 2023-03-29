A101'de indirim şenliği başladı! O ürün 120 TL yerine 55 TL'ye satılacak: Stoklar bitmeden yetişin

Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden A-101, indirim günlerinin startını verdi. 31 Mart'a kadar sürecek olan indirim kampanyasında mevcut olan ürünlerin fiyatları aşağı çekildi. İşte indirimlerin detayları...

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A101'de indirim şenliği başladı! O ürün 120 TL yerine 55 TL'ye satılacak: Stoklar bitmeden yetişin

Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden A-101, indirim günlerinin startını verdi. 31 Mart'a kadar sürecek olan indirim kampanyasında mevcut olan ürünlerin fiyatları aşağı çekildi. İşte indirimlerin detayları...

KAĞIT HAVLU 54 LİRAYA SATILACAK

market

A101 marketlerinde yine bir indirim dönemi başladı. 25-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle birçok üründe cazip fiyatlar sunulacak. Evlerinde ihtiyaç listesi hazırlayanlar, bu fırsattan yararlanarak gereksinimlerini uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

25-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak A101 kataloğunda neler var derseniz; indirimli ürünler arasında kağıt havlu da yer alıyor. 8'li kağıt havlu normalde 118 TL olan fiyatıyla dikkat çekerken, A101 sayesinde 54 TL'ye satın alınabilecek. Tüm bu indirimlerle birlikte, vatandaşlar bütçelerini daha verimli kullanarak evlerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

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