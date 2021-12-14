Emre Bol Fenerbahçe'ye verdi veriştirdi! "Pereira'nın deli dana taktiği işe yaramıyor, Gustavo maçın içine etti..."Sosyal medya hesabından duyurmuştu! Melih Gökçek dediğini yaptı, zırhlı aracı Ankara Büyükşehir Belediyesine iade ettiKavmiyat ne demek, TDK'ya göre Kavmiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TFF 1. Lig: BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiTFF 1. Lig: Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linkiSkandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa olduSon dakika! Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Uruguaylı yıldızdan kötü haber!Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıMağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıBelgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu! "Yüzümü yıkayıp geleceğim" demişti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. A101'den 112 ürüne eşi görülmemiş büyük zam! Fiyat listesi, görenleri şaşkına çevirdi

A101'den 112 ürüne eşi görülmemiş büyük zam! Fiyat listesi, görenleri şaşkına çevirdi

A101 marketlerinde fırsatçılık yeniden gündeme geldi. Piyasalardaki hareketliliği gören market zincirler, 112 ürünün fiyatlarında değişikliğe gitti.

A101'den 112 ürüne eşi görülmemiş büyük zam! Fiyat listesi, görenleri şaşkına çevirdi

Vatandaşın, hesaplı olarak nitelendirilen A101 marketlerinde alışveriş yapması artık cep yakacak. Son zamanlarda piyasa hareketliliğini kendi lehine çevirmeye çalışan market zincirleri, 112 üründe büyük fiyat değişikliğine gitti. Süt ve süt ürünlerinden, şekerlere, pirinçten, makarnaya bir çok kategoride fiyatların artışa geçmesi, vatandaşta tepki uyandırdı.

A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi

FİYAT LİSTESİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Market zincirlerinde değişikliğe giden fiyatlarda, en çok peynir ve yoğurt gibi ürünlerin fiyatları yükseltildi. Ürünlere yapılan yüzde 40'a varan zamlar, etiketlere yansıtıldı.

A101 fırsatçılık peşinde! 112 ürüne büyük zam yapıldı! Fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal medya kullanıcıları, zam yapılan ürünler listesinin paylaşıldığı bir gönderinin altına tepki gösteren yorumlarda bulundular. Tüketicilerin marketlere yaptığı çağrıda "O ürünler zaten elinizde var. Bu kadar mı aç kaldınız? Tüketiciyi düşünmezseniz, yarın bir gün bizler de sizleri düşünmeyiz. En hesaplı market diyor, fırsatçılıkta sınır tanımıyorsunuz. Bu eyleminizden yol yakınken geri dönün." ifadeleri yer aldı.

A101'den 112 ürüne eşi görülmemiş büyük zam! Fiyat listesi, görenleri şaşkına çevirdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT