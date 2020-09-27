AA ekibinin Ermenistan saldırısından son anda kurtulduğu görüntüler yayınlandı!

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan AA ekibine yakın bir mesafeye havan topu düştü. O korku dolu anlar kameralara anbean yansırken haberciler ise saldırıdan son anda kurtuldu.

Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü. Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.

SON ANDA KURTULDULAR

Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu. Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.