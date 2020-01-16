AA Genel Müdürü Kazancı, Kahire ofisine baskını değerlendirdi ve çağrı yaptı:

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Biz en kısa süre içinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz." dedi.

Kazancı, Editör Masası'nda, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kazancı, 5 çalışanın bulunduğu AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta yerel saatle 17.00-18.00 gibi minibüsle resmi üniformalı bir polis grubunun geldiğini belirtti.

Kahire polisinin, çalışanların telefonlarını toplayarak, internetlerini kapatarak dış dünyayla irtibatını kestiğini anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

"Hadiseden hemen yarım saat sonra haberdar olduk. Soruşturma ya da inceleme mi her neyse avukatımız nezaret etmek istediğini söyledi fakat müsaade edilmedi. Bizim temsilcimiz o esnada ofiste değildi. Daha sonra Büyükelçilikten maslahatgüzarımız Kemal Bey, Mısır makamlarıyla iletişime geçti. Haberdar olur olmaz da başta Sayın Dışişleri Bakanımız olmak üzere irtibata geçtik. Sağ olsunlar Sayın Dışişleri Bakanımız da ne gerekiyorsa derhal yapacaklarını söyledi. Kendilerine, Mısır yönetimiyle özellikle darbe sonrası ilişkilerindeki seyrin, bizim ilişkilerimize de aynen yansıdığını söyledik. 'Bunlar bizim açımızdan şaşırtıcı şeyler değil fakat ofise girilmesi, bu kadar uzun kalınması bizim de alışık olduğumuz bir durum değil' şeklinde bilgi verdim. Sayın Bakanımızla biraz daha takip etmek istediğimizi, soruşturmanın sebebine odaklanmak istediğimizi, erken davranmanın bazı zararlarını görebileceğimizi paylaştım. 'Siz süreci yönetin, bizi bilgilendirin, irtibatta kalalım' dediler."

Kazancı, gece ilerleyen saatlere kadar polis ofisi terk etmeyince bu işin başka bir noktaya gideceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Gece yarısı 5 çalışan arasında bulunan kadın çalışanın polis tarafından gönderildiğini dile getiren Kazancı, diğer 4 çalışanın da hala bilinmeyen bir yere götürüldüğünü kaydetti.

Kazancı, "Bizim için artık 24 saat tamamlandığında haber yapmamız gereken bir süreç. Çünkü Mısır makamlarıyla hiçbir biçimde irtibat kuramadık. Kendilerinden bırakın doğrulamayı yalanlama dahi alamadık. Bu konuda hiç yokmuş gibi davrandılar. 24 saati geçtiğinde bunu haberleştirmeyi yine Dışişleri Bakanımızla görüşerek kararlaştırdık. Haberini yaptıktan sonra da sağ olsun Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere kabinenin neredeyse tüm üyeleri, siyasi parti genel başkanları, Meclis Başkanımız, vatandaşlarımızdan, gazeteci arkadaşlarımızdan çok yoğun bir destek gördük." diye konuştu.

Kuruluşlardan konuya ilişkin kınama ve gazetecilerin serbest bırakılmasıyla ilgili çağrılar yapıldığını söyleyen Kazancı, "Üyesi olduğumuz uluslararası haber kuruluşlarından, kendilerini mektupla durumdan haberdar edip kınama ve serbest bırakılma çağrısı talep ettik." dedi.

- "AA Kahire ofisi bir terör hücre evi olarak tasvir edildi"

Dün gece geç saatlerde yeni bir gelişme olduğunu anlatan Kazancı, olayın dünyada duyulduğunu, gazetecilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrının Mısır makamlarını rahatsız eden bir boyuta ulaştığını aktardı. Kazancı, sonrasında ise Mısır İçişleri Bakanlığından, baskına ilişkin açıklama yapılmadığını ancak basına bir haber sızdırıldığını kaydetti.

Sızdırılan haberin başlığında AA Kahire ofisinin bir terör hücre evi olarak tasvir edildiğini ve isimlendirildiğini kaydeden Kazancı, "Orada şöyle bir ifade kullanıldı, 'Mısır aleyhine yayın yapan bir hücre evini polis bastı, 4 kişi gözaltında.' Ajans ve gazeteci denilmiyor. Dört kare de fotoğraf kullanmışlar." dedi.

Fotoğrafların, hadisenin geldiği noktanın Mısır açısından nasıl görüldüğünü gösterdiğini ifade eden Kazancı, Mısır tarafından paylaşılan fotoğrafları da gösterdi. Kazancı, Türk bayrağı ile AA logolu Ajans bayrağının bulunduğu bir fotoğrafın yayıldığını dile getirdi.

AA Genel Müdürü Kazancı, sızdırılan haberde AA çalışanlarının gazeteciliğine hiç vurgu yapılmadığını ifade ederek, Mısır'ın itibarına gölge düşüren yayınlardan dolayı böyle bir baskının yapıldığının, 3'ü Mısır vatandaşı biri Türk vatandaşı olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığının yazıldığını söyledi.

Kazancı, "Biz en kısa süre içinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz." dedi.





Kaynak: AA