Aamet Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aamet Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aamet Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aamet Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aamet Calderon 1 Temmuz 1998 tarihinde Ica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Aamet José Guillermo Calderón Tello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aamet Calderon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aamet Calderon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aamet Calderon'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aamet Calderon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aamet.calderon/

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http://www.facebook.com/aamet.calderontello

Aamet Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aamet Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Aamet Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aamet Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Santa Rosa

31 Aralık 2017 yılında Universit. II

1 Ocak 2020 yılında Universitario

Aamet Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aamet Calderon şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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