Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan, koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan filmini bitirmek için Niğde'ye geldi. Kaldığı otelin önünde birçok hayranıyla buluşan Amir Khan, herkesle fotoğraf çektirdi.