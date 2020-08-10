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  3. Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!

Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan, koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan filmini bitirmek için Niğde'ye geldi. Kaldığı otelin önünde birçok hayranıyla buluşan Amir Khan, herkesle fotoğraf çektirdi.

1994 yılında ABD'de çekilen 'Forrest Gump' filminin uyarlaması olan 'Laal Singh Chaddha' için Türkiye'nin Niğde şehrine gelen Amir Khan'ı hayranları yalnız bırakmadı. Koronavirüs yüzünden yarıda kalan filmini tamamlamak isteyen Khan, Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar ve Demirkazık dağında çekimlere başlamaya hazırlanıyor.

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:00
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